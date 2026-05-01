Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị khởi công khu công nghiệp 5.600 tỷ tại thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam

UBND xã Nghi Dương vừa phối hợp với chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng, cùng các đơn vị liên quan tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 3 cho các hộ dân có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1).

Theo đó, 118 hộ dân thôn Xuân Đoài đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí gần 94 tỷ đồng, tương ứng diện tích thu hồi 14,4 ha. Tính cả phần diện tích đất công do UBND xã quản lý, tổng diện tích giải phóng mặt bằng trong đợt này đạt khoảng 17 ha.

Người dân xã Nghi Dương đến làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (nguồn ảnh: Báo Hải Phòng).

Công tác chi trả được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Quá trình thực hiện diễn ra nghiêm túc, an toàn, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và đơn vị ngân hàng, tạo điều kiện để người dân nhận tiền nhanh chóng, chính xác. Dự kiến trong quý II/2026, địa phương sẽ tập trung giải phóng mặt bằng khoảng 60 ha của dự án.

Trước đó, trong quý I/2026, UBND xã Nghi Dương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng sạch 51,6 ha (gồm 38,5 ha đất trồng lúa và 13,1 ha đất giao thông, thủy lợi nội đồng) với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ gần 250 tỷ đồng. Đồng thời, xã chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và tổ chức bàn giao đất cho CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng để triển khai các bước tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả đạt được, UBND xã Nghi Dương đề nghị chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục thuê đất đối với phần diện tích đã giải phóng mặt bằng, làm cơ sở để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, kế hoạch theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Vị trí khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1).

Theo UBND TP Hải Phòng, dự kiến trong tháng 5 thành phố sẽ khởi công 12 dự án trọng điểm, trong đó có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đáng chú ý, dự án khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) cũng nằm trong danh sách này.

Được biết, khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) có quy mô 238 ha, tổng mức đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Nghi Dương (trước đây là huyện Kiến Thụy), thành phố Hải Phòng.

Theo báo cáo, tiến độ thực hiện của dự án là 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Khi hoàn thành, khu công nghiệp Ngũ Phúc dự kiến sẽ là nơi thu hút các ngành nghề: Công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo…

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, hướng đến việc xây dựng khu công nghiệp hiện đại với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Từ đó, mở rộng thu hút đầu tư đa ngành, tạo động lực phát triển công nghiệp, tăng việc làm và thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố.

Trước đó, vào ngày 26/9/2025, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1).

Khu công nghiệp Tân Trào do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030.