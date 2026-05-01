Thị trấn ở Việt Nam vượt qua Vân Nam (Trung Quốc) trở thành điểm tránh nóng lọt top thế giới sắp có khu đô thị hơn 2.400 tỷ

Chiều 29/4, tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, lễ khởi công dự án Khu đô thị sinh thái Đồi chè Ô Quý Hồ (EcoSapa) đã được diễn ra. Dự án do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Hồng Phong cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư.

EcoSapa có quy mô 29,3 ha với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 2.400 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất), hướng tới phát triển một khu đô thị sinh thái đồng bộ, hiện đại giữa không gian cảnh quan đặc trưng của Sa Pa.

Theo quy hoạch, EcoSapa sẽ cung cấp đa dạng các loại hình sản phẩm và dịch vụ. Cụ thể, dự án bao gồm 65 căn nhà phố cao 4 tầng và 293 căn biệt thự 3 tầng. Bên cạnh đó, tổ hợp còn tích hợp 6 công trình trung tâm thương mại và khách sạn, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ – du lịch.

Đáng chú ý, dự án bố trí 2 công trình trường học liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở) cùng một trường mầm non, qua đó bổ sung hạ tầng xã hội thiết yếu, phục vụ lâu dài cho cộng đồng cư dân.

Sự xuất hiện của dự án này diễn ra trong bối cảnh Sa Pa đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng mạnh mẽ về du lịch. Với nền nhiệt duy trì ở mức 15–18°C ngay trong mùa hè, địa phương này ngày càng trở thành điểm đến “tránh nóng” hấp dẫn tại châu Á.

Theo dữ liệu từ Trip.com, Sa Pa hiện đã vươn lên sánh vai cùng các điểm đến nổi bật như Nội Mông, Sapporo và Vân Nam về mức độ quan tâm của du khách quốc tế.

Các báo cáo tìm kiếm chuyến bay và lưu trú toàn cầu cho mùa hè 2026 cho thấy Sa Pa đang “lội ngược dòng” ấn tượng, với mức tăng trưởng nhu cầu lên tới 76% so với cùng kỳ năm trước. Không còn chỉ là điểm đến nội địa quen thuộc, thị trấn vùng cao này đang dần định vị như một tọa độ nghỉ dưỡng mang tính quốc tế, thu hút mạnh mẽ dòng khách nước ngoài.

Để đáp ứng đà tăng trưởng đó, hệ thống hạ tầng lưu trú tại Sa Pa đã có sự chuyển mình rõ nét. Từ mô hình phát triển nhỏ lẻ trước đây, khu vực hiện đang hình thành hệ sinh thái lưu trú toàn diện, với sự tham gia ngày càng sâu của các nhà đầu tư lớn. Chính dòng vốn này được xem là “bệ phóng” quan trọng, đưa Sa Pa tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế tại khu vực Tây Bắc.

Chỉ tính riêng khu vực trung tâm và các trục đường huyết mạch như đường Fansipan, đường Mường Hoa hay phố Cầu Mây, hàng loạt khách sạn 4 sao, 5 sao đã mọc lên san sát. Rất nhiều nơi trong số đó được thiết kế theo lối kiến trúc Đông Dương, đạt tiêu chuẩn resort hạng sang với đầy đủ các dịch vụ như hồ bơi vô cực nước ấm, khu spa trị liệu chuyên sâu, nhà hàng chuẩn 5 sao.