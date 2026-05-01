Nhà đầu tư nườm nượp đổ về nơi có “siêu đô thị 18 tỷ USD” của Vinhomes: Khách sạn kín phòng, nhà hàng kín chỗ
Với diện tích lên đến 6.200 ha, siêu dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường. Từ trước khi ra mắt, làn sóng tìm hiểu và săn đón đã khiến môi giới, nhà đầu tư ùn ùn đổ về khu vực.
Siêu dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long (Vinhomes Hạ Long Xanh) có tổng mức đầu tư dự kiến gần 18 tỷ USD, là một trong những dự án có quy mô đầu tư lớn nhất của Vingroup. Con số này còn lớn hơn tổng mức đầu tư của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2025 (gần 15 tỷ USD).
Vinhomes Global Gate Hạ Long có diện tích khoảng 6.200 ha (62 km²), quy mô này tương đương diện tích thành phố Huế trước khi sáp nhập, hoặc xấp xỉ khu vực lõi nội đô Hà Nội gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Tây Hồ.
Về kết nối, dự án cách Hà Nội hơn một giờ di chuyển, nằm gần các cao tốc Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội và Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, đồng thời thuận lợi tiếp cận cảng Cái Lân, KCN Quảng Yên và sân bay Vân Đồn. Khi tuyến tàu
cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh hoàn thành, thời gian di chuyển về Hà Nội có thể rút xuống còn khoảng 30 phút.
Nhờ lợi thế quy mô và hạ tầng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đang trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn và sự quan tâm của giới đầu tư, kéo theo hoạt động khảo sát, giao dịch tại khu vực lân cận sôi động hơn trong thời gian gần đây.
Theo ghi nhận thực tế, tại khu vực giới thiệu dự án, ghi nhận từng đoàn nhà đầu tư liên tục đến tham quan, tìm hiểu thông tin.
Không ít khách sạn, nhà nghỉ gần dự án rơi vào tình trạng kín phòng, đặc biệt vào cuối tuần. Một số chủ cơ sở lưu trú cho biết lượng khách tăng cao, chủ yếu là môi giới và nhà đầu tư từ nhiều tỉnh, thành đổ về khảo sát dự án, với giá phòng dao động từ khoảng 300.000 đến hơn một triệu đồng/đêm.
Tương tự, nhiều nhà trọ quanh khu vực cũng rơi vào tình trạng “cháy phòng” do nhu cầu thuê tăng cao từ công nhân, môi giới.
Không chỉ vậy, các nhà hàng, quán ăn quanh khu vực cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Theo chủ một quán cơm gần dự án, lượng khách tăng rõ rệt, chủ yếu là công nhân, nhà đầu tư và môi giới từ nhiều nơi đổ về, khiến hoạt động kinh doanh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn so với trước.
Ngoài ra, dọc tuyến quốc lộ 18 đã xuất hiện thêm nhiều văn phòng môi giới và các điểm giao dịch của các đại lý.
Tại khu vực dự án, dù một số bãi đỗ xe đã được chuẩn bị để phục vụ lượng khách đổ về khảo sát, nhưng vẫn nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều thời điểm, dòng phương tiện buộc phải dừng đỗ dọc các tuyến đường xung quanh, tạo thành hàng dài xe nối nhau.
Hơn nữa, do quy mô dự án lớn, người mua khi tham quan khu vực giới thiệu phải sử dụng xe điện chuyên dụng để di chuyển giữa các điểm, phục vụ việc khảo sát và tiếp cận thông tin. Lượng khách đông vào cùng thời điểm khiến hoạt động vận chuyển liên tục, phản ánh sức hút của dự án đối với nhà đầu tư và khách tham quan.
Phía ngoài dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, môi giới cũng thường xuyên xuất hiện quay video, livestream giới thiệu.
Ngày 25/4, hàng nghìn nhà đầu tư đã đến tham dự lễ ra mắt dự án tại
Quảng Ninh. Điểm đáng chú ý nhất là mức giá vé tháng đi tàu điện cao tốc Hạ Long - Hà Nội chỉ khoảng 5 triệu đồng, mở ra cơ hội di chuyển dễ dàng đến thủ đô. Và chỉ sau 24h đã có 5.000 booking, phản ánh sức hút của dự án.
Đại lý, sàn giao dịch hoãn nghỉ lễ vì lượng khách tăng vọt
Tại dự án, công tác san lấp đang được triển khai trên diện rộng, các tuyến đê bao, trục giao thông khung và một số phân khu chức năng đã dần lộ diện, bước đầu thể hiện cấu trúc không gian theo hướng đô thị biển, với sự phân tách giữa khu ở, khu dịch vụ và các vùng sinh thái mặt nước.
Với tiến độ triển khai nhanh và quy hoạch mang tầm quốc tế, dự án được kỳ vọng sẽ tái định hình diện mạo đô thị ven vịnh, đồng thời mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản Quảng Ninh trong những năm tới.
Bài và ảnh: Văn Đoan
An ninh Tiền tệ
Theo
An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-nuom-nuop-do-ve-noi-co-sieu-do-thi-18-ty-usd-cua-vinhomes-khach-san-kin-phong-nha-hang-kin-cho-205260429172239442.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM