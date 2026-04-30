Thành phố Đồng Nai có thêm 10 phường

Theo Văn Quân | 30-04-2026 - 16:23 PM | Bất động sản

Ngày 30/4/2026, Nghị quyết 30 của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai chính thức có hiệu lực. Thành phố Đồng Nai có vị trí địa lý tiếp giáp TPHCM, Lâm Đồng, Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 30/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Theo nghị quyết, thành phố Đồng Nai được hình thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của tỉnh Đồng Nai trước đây.

Quốc hội giao Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai (chuyển thành HĐND, UBND thành phố Đồng Nai kể từ khi nghị quyết có hiệu lực) cùng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời tiến hành sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức ở địa phương theo quy định, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh “tỉnh Đồng Nai” sẽ được điều chỉnh sang “thành phố Đồng Nai” kể từ thời điểm nghị quyết có hiệu lực. Đối với các văn bản, giấy tờ đã ban hành trước đó, nếu vẫn còn hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng cho đến khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo quy định.

Đáng chú ý, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Đồng Nai cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã ký ban hành Nghị quyết số 252/NQ-UBTVQH16 về việc thành lập Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai.

Song song đó, TP Đồng Nai công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành số 237/NQ-UBTVQH16 về việc thành lập 10 phường mới trên địa bàn.

Các phường này được hình thành trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích và dân số của 10 xã trước đây, gồm: Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây và Đồng Phú.

Sau khi hoàn tất việc sắp xếp, thành phố Đồng Nai có tổng cộng 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong tiến trình phát triển đô thị và quản lý hành chính của địa phương.

Cảnh chưa từng có tại dự án lớn nhất lịch sử 925.000 tỷ đồng của Vingroup: Người dân vác bao tải đi nhận tiền đền bù

Cảnh chưa từng có tại dự án lớn nhất lịch sử 925.000 tỷ đồng của Vingroup: Người dân vác bao tải đi nhận tiền đền bù Nổi bật

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM

Toàn cảnh cửa ngõ sắp được đầu tư 6.300 tỷ để “đại phẫu”, mở rộng lên 14 làn xe ở TP.HCM Nổi bật

Hà Nội thu hồi lô đất dự án hơn 10.000 m² không triển khai nhiều năm

Hà Nội thu hồi lô đất dự án hơn 10.000 m² không triển khai nhiều năm

16:23 , 30/04/2026
Đà Nẵng quy định diện tích tối thiểu của condotel và căn hộ thương mại

Đà Nẵng quy định diện tích tối thiểu của condotel và căn hộ thương mại

16:22 , 30/04/2026
Dự án nút giao Xa La - Phạm Tu được lệnh cán đích GPMB trước 31/5

Dự án nút giao Xa La - Phạm Tu được lệnh cán đích GPMB trước 31/5

11:53 , 30/04/2026
Thủ tướng: Tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp

Thủ tướng: Tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp

11:46 , 30/04/2026

