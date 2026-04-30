Dự án nút giao Xa La - Phạm Tu được lệnh cán đích GPMB trước 31/5

Ngày 29/4, UBND phường Hà Đông cho biết Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường đang niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với một số trường hợp thuộc chỉ giới GPMB dự án nút giao Xa La - Phạm Tu. Đây là những trường hợp còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình GPMB dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hà Đông cho biết, trên địa bàn phường có 58 trường hợp nằm trong chỉ giới GPMB của dự án. Đến nay, phường đã công bố 46 phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB. Trong đó, 43 phương án đã được UBND phường Hà Đông phê duyệt. Phường đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, thưởng tiến độ cho 28 hộ dân.

Công tác GPMB đối với các trường hợp còn lại gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân do một số thửa đất được mua bán qua nhiều người nhưng chỉ có giấy viết tay hoặc tranh chấp thừa kế... Cùng với đó, do trước đây việc lưu giữ hồ sơ, cùng chính sách về xây dựng của huyện Thanh Trì (cũ) khác với Hà Đông nên người dân còn nhiều ý kiến. Do đó, Ban quản lý đã thực hiện niêm yết công khai lấy ý kiến về dự thảo phương án hỗ trợ, bồi thường đối với từng trường hợp cụ thể.

Nút giao Phạm Tu- Xa La

Còn theo UBND phường Thanh Liệt, trên địa bàn phường có 35 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đến nay, UBND phường đã phê duyệt 100% phương án.

Hầu hết các hộ dân trong chỉ giới GPMB đều đồng ý bàn giao đất. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp đã gửi đơn kiến nghị và phường đang phối hợp giải quyết. Cụ thể, có trường hợp kiến nghị tăng thêm diện tích đất tái định cư, tăng suất đất tái định cư... do thửa đất bị thu hồi đã đủ điều kiện tách thửa từ những năm 2000 và có nhiều hộ sinh sống. Phường đã có báo cáo thành phố xin ý kiến để bố trí thêm căn hộ tái định cư đối với các trường hợp này.

Chốt thời gian hoàn thành GPMB

Dự án n út giao giữa tuyến đường số 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với đường 70 (nút giao Xa La - Phạm Tu) có tổng vốn đầu tư 1.921,12 tỷ đồng. Dự án khởi công năm 2014, trong đó tuyến 1 thông xe với đường 70 từ ngày 22/1/2020. Tuy nhiên, nút giao đường Xa La - Phạm Tu đã phải tạm dừng thi công từ năm 2018 do vướng mắc trong công tác GPMB.

Người dân bàn giao đất để triển khai dự án

Nút giao Xa La - Phạm Tu được triển khai trên địa bàn 3 phường là Hà Đông, Thanh Liệt và Kiến Hưng. Đến nay, công tác GPMB (phần nút giao) đạt 4,883/5,65ha, còn lại 0,763 ha chưa GPMB.

Tại buổi kiểm tra thực địa chiều 27/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan chốt rõ tiến độ GPMB, thi công và quyết toán hợp đồng BT, không để dự án tiếp tục kéo dài sau nhiều năm chậm trễ.

Cụ thể, phường Kiến Hưng phải bàn giao mặt bằng trước ngày 1/5; phường Thanh Liệt phải hoàn thành trước 15/5, còn phường Hà Đông phải bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất ngày 30/5.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các phường phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền, vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng; đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình pháp lý đối với các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế, không để mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn của dự án.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các phường đẩy nhanh GPMB, xử lý dứt điểm các trường hợp chậm bàn giao; đồng thời nhà thầu phải khẩn trương thi công ngay sau khi có mặt bằng, bảo đảm hoàn thành toàn bộ nút giao trước 31/12/2026.