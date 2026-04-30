Việt Nam sắp có quần thể sân golf lớn nhất lịch sử, rộng gấp 5 lần phường Hoàn Kiếm tại nơi sẽ chỉ cách thủ đô 23 phút di chuyển

CTCP Vinhomes vừa chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh vào ngày 25/4/2026 – siêu đô thị biển quy mô hơn 6.200 ha, sở hữu vị thế độc bản khi nằm bên Vịnh Di sản thế giới.

Điểm nhấn của dự án là hệ tiện ích “all in one” với 7 hệ sinh thái nổi bật. Trong đó, đáng chú ý là hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu khu vực, được quy hoạch với chuỗi khách sạn, resort cao cấp 5 sao do các thương hiệu quốc tế danh tiếng quản lý; chuỗi casino nằm trong khách sạn; cùng quần thể sân golf quy mô lớn.

Theo giới thiệu, dự án sẽ sở hữu quần thể 12 sân golf rộng 950 ha – lớn nhất Việt Nam, được thiết kế bởi các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới, hướng tới trải nghiệm đẳng cấp, lọt Top 10 toàn cầu. Để dễ hình dung, quy mô 950 ha này rộng tương đương khoảng 5 lần diện tích phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Không chỉ dừng lại ở đó, “thủ phủ” du lịch – nghỉ dưỡng tại Vinhomes Global Gate Hạ Long còn quy tụ loạt công trình quy mô lớn như hệ thống khách sạn & resort 5 sao do các thương hiệu hàng đầu thế giới vận hành như JW Marriott, Hyatt Regency, Vinpearl…, cùng các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng 3–4 sao đa dạng, sẵn sàng phục vụ hàng chục nghìn lượt khách lưu trú mỗi ngày.

Dự án cũng gây chú ý với sự xuất hiện của bến du thuyền Wonder Marina, nơi du khách có thể trải nghiệm hành trình khám phá vịnh Hạ Long trên những du thuyền sang trọng, hay tham gia các hoạt động như câu cá biển, dã ngoại rừng ngập mặn.

Bên cạnh đó, khu mua sắm – ẩm thực – lifestyle hoạt động 24/7 là một điểm nhấn khác, nổi bật với hai trung tâm thương mại Vincom Mega Mall thế hệ mới cùng quần thể phố thương mại Vincom Collection, quy tụ hàng trăm thương hiệu trong nước và quốc tế, dự kiến đón hàng triệu lượt khách tham quan, mua sắm mỗi năm.

Với quy mô hơn 6.200 ha, tọa lạc trong không gian Di sản Vịnh Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu lợi thế hiếm có. Dự án hội tụ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, lấy nền tảng thiên nhiên kỳ vĩ để định hình một không gian sống quy mô lớn, hướng tới tiêu chuẩn cao.

Dự án được định vị như một “Hà Nội mới” bên Vịnh Di sản thế giới, gắn với định hướng phát triển theo chuẩn ESG++. Cách tiếp cận này cho thấy xu hướng mở rộng không gian đô thị ra những khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi, đồng thời vẫn duy trì khả năng kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm.

Trong tương lai gần, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh đi vào vận hành, thời gian di chuyển giữa hai địa phương dự kiến rút ngắn xuống còn khoảng 23 phút. Khi đó, cư dân có thêm lựa chọn sinh sống trong môi trường gần gũi thiên nhiên, đồng thời vẫn đảm bảo việc di chuyển, làm việc và kết nối với Thủ đô.

Cùng với lợi thế tự nhiên, dự án được quy hoạch hơn 2.500 ha cây xanh – mặt nước – rừng ngập mặn, trong đó có khoảng 680 ha biển tự nhiên được lọc trong xanh, 200 km đường bờ biển cát trắng và hơn 660 ha công viên rừng Globe Hạ Long…

Bên cạnh yếu tố tự nhiên, dự án tập trung phát triển hệ tiện ích đồng bộ với mô hình “all in one”. Các nhu cầu từ sinh sống, học tập, làm việc đến chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và giải trí được tích hợp trong cùng một không gian.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang tập trung thúc đẩy các dự án động lực, trọng điểm nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới, Vinhomes Global Gate Hạ Long được xác định là một trong những dự án then chốt.

Các hạng mục đầu tiên của khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. Khi hoàn thành, dự án không chỉ hình thành diện mạo đô thị hiện đại dọc trục ven biển, mà còn góp phần giãn dân, tái cấu trúc không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống và khẳng định tầm vóc phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.