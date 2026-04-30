Bắc Ninh đón tin vui: "Ông lớn" Aeon Mall sẽ xây trung tâm thương mại hơn 149 triệu USD

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Cụ thể, dự án Trung tâm thương mại AeonMall Bắc Ninh Tân Tiến do Công ty TNHH AeonMall Việt Nam đầu tư với tổng vốn hơn 149 triệu USD.

Dự án có tổng diện tích 7,7 ha, vị trí triển khai tại phường Tân Tiến (thuộc TP Bắc Giang cũ), định hướng trở thành trung tâm thương mại hiện đại, tích hợp dịch vụ bán lẻ, ẩm thực, giải trí và cho thuê văn phòng.﻿

Hạng mục chính là hai khối trung tâm thương mại cao 4 tầng nổi và 1 tầng tum, tổng diện tích sàn 122.476 m2. Bên cạnh đó, xây dựng một khối nhà để xe cao 4 tầng nổi và 1 tầng tum, một bãi để xe có mái che, trạm sạc xe điện...﻿

Dự án thứ hai là Nhà máy Sunhill Việt Nam số 2 của Công ty TNHH hạn Sun Hill Việt Nam, diện tích hơn 1,1 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3 triệu USD. Dự án nằm trong cụm công nghiệp Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, được kỳ vọng góp phần mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cung ứng và tạo việc làm cho lao động địa phương.﻿

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến nay Bắc Ninh đã thu hút hơn 3.500 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 49,4 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước; trong đó các doanh nghiệp Nhật Bản có gần 130 dự án với tổng vốn gần 2 tỷ USD.

Những dự án mới của AeonMall và Sunhill khi đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.