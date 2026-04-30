Bến Nhà Rồng bước vào cuộc lột xác quy mô lớn, Sun Group khởi động dự án 147ha giữa trung tâm TPHCM

Ngày 29/4, tại Bến Nhà Rồng, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sun Group tổ chức lễ khởi công Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM. Đây là một trong những dự án trọng điểm được triển khai nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phối cảnh dự án Bến Nhà Rồng. (Ảnh: BTC)

Công trình không chỉ mang ý nghĩa chỉnh trang đô thị mà còn gắn với dấu mốc lịch sử thiêng liêng, nơi năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình vĩ đại của Hồ Chí Minh.

Theo đại diện Sun Group, việc tham gia dự án là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm đặc biệt trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử. Doanh nghiệp cam kết triển khai với tiêu chí chất lượng - đẳng cấp - khác biệt, cùng nguồn lực tài chính và đội ngũ giàu kinh nghiệm.

Đáng chú ý, dự án được đặt mục tiêu hoàn thành vào ngày 2/9/2026, tương đương chỉ khoảng 120 ngày thi công.

Dự án cải tạo Bảo tàng Hồ Chí Minh là một phần của giai đoạn 1 thuộc tổng thể Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và công viên ven sông Sài Gòn với quy mô lên tới 147ha.

Trong đó, khu công viên văn hóa rộng 9ha được thiết kế xoay quanh hình tượng “dòng nước” là biểu trưng cho dòng chảy lịch sử và hành trình cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian được chia thành 9 chương, tương ứng với 9 giai đoạn:“Dòng nước cội nguồn” tái hiện làng Sen quê hương; “Dòng nước đi vào đại dương” gợi hành trình ra đi năm 1911; “Dòng nước hợp nhất” phản ánh quá trình hình thành tư tưởng cách mạng; “Dòng nước về Tổ quốc” với không gian núi rừng Tây Bắc và “Dòng nước chảy ngầm” gợi nhớ những năm tháng tù đày gian khổ.

Chuỗi không gian tiếp nối với “Dòng nước đổ ra biển lớn” (1945), “Dòng nước mắt chảy xuống” (1969) và “Dòng nước thống nhất” (1975) là điểm nhấn với quảng trường hình ngôi sao.

Đặc biệt, chương cuối “Dòng nước trường tồn” gây ấn tượng với cột sáng vô cực vươn lên trời, bao quanh là 79 đài phun nước tượng trưng cho 79 mùa xuân của Bác, tạo nên không gian giàu tính biểu tượng.

Thiết kế tổng thể không đi theo tuyến tham quan cố định mà dẫn dắt trải nghiệm bằng cao độ, ánh sáng và vật liệu, giúp câu chuyện lịch sử được cảm nhận một cách tự nhiên, sống động.

Không chỉ là dự án bảo tồn, công trình còn là bước khởi đầu cho việc hình thành trục không gian công cộng - văn hóa - sinh thái liên tục dọc sông Sài Gòn.

Tổng thể 147ha sẽ kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị Thủ Thiêm, góp phần tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị ven sông, mở ra diện mạo mới cho thành phố.

Khi hoàn thành, khu vực này được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch - cảnh quan quan trọng, nơi lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ không gian hiện đại, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người dân. Việc khởi công dự án tiếp tục cho thấy định hướng của Sun Group trong việc đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo các công trình mang dấu ấn lâu dài, góp phần xây dựng một siêu đô thị hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc.

Hân Dao﻿