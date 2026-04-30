Hà Nội thu hồi lô đất dự án hơn 10.000 m² không triển khai nhiều năm

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Constrexim - Meco (trước đây là Công ty cổ phần Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim, tầng 10, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Cầu Giấy).

Khu đất bị thu hồi có diện tích 10.030,9m² tại khu dân dụng Bắc Phú Cát (xã Hòa Lạc).

Trước đó, vào năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã cho công ty thuê 10.030,9m2 đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại và chợ .

Tuy nhiên, công ty không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (đã bị cưỡng chế nhưng không chấp hành); đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng nhưng hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng; không có nguyên nhân bất khả kháng... Do đó, UBND thành phố ra quyết định thu hồi khu đất trên.

Hà Nội tăng cường giải quyết vướng mắc đối với các dự án sử dụng đất có vốn ngoài ngân sách chậm triển khai

UBND thành phố yêu cầu công ty và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất trong thời hạn 45 ngày. Sau khi kết thúc thời hạn, UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng quy định.

UBND xã Hòa Lạc có trách nhiệm giám sát, đôn đốc người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) xử lý tài sản trên đất trong thời hạn quy định.

Trước đó, báo cáo của UBND TP. Hà Nội gửi HĐND thành phố cho biết, thời gian qua các cơ quan của thành phố đã tập trung xử lý 712 dự án với tổng diện tích 11.433,5 ha đất chậm triển khai.

Đến ngày 5/11/2025 đã có 439 dự án đưa ra khỏi danh mục các dự án chậm triển khai (chiếm 61,66%); 70 dự án đã được UBND thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng...

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, rà soát, Sở NN&MT Hà Nội phối hợp với các quận, huyện (cũ) cũng phát hiện, bổ sung thêm 117 dự án có vốn ngoài ngân sách chậm triển khai. Trong đó, 71 dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, 46 dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.