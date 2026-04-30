Đà Nẵng quy định diện tích tối thiểu của condotel và căn hộ thương mại

Theo đó, đối với diện tích của căn hộ lưu trú (condotel) tối thiểu không nhỏ hơn 25 m2/căn. Trong khi, đối với căn hộ nhà ở thương mại diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 30 m2/căn. Quy định này được áp dụng trên địa bàn toàn thành phố Đà Nẵng.

Tại các dự án nhà ở thương mại UBND thành phố Đà Nẵng cũng quy định phải đảm bảo tỉ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45 m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án.

Một dự án căn hộ đang được xây dựng ở Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ theo quy định và bám sát quy hoạch định hướng phát triển thành phố.

Liên quan đến dự án trên địa bàn, mới đây Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có thông báo 569 căn hộ chung cư thuộc dự án Đà Nẵng Times Square đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh. Các căn hộ đủ điều kiện mở bán lần này thuộc hai lô đất CT3 và CT7. Trong tổng số 575 căn hộ, có 569 căn đủ điều kiện giao dịch và 6 căn hộ thông tầng được chủ đầu tư giữ lại làm tài sản đảm bảo.

Dự án này trước đó đã được cho phép chuyển đổi từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở đô thị, và điều chỉnh công năng từ căn hộ khách sạn (condotel) sang chung cư.