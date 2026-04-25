Thông tin về giá vé đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Tại sự kiện ra mắt dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 25/4, bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng Giám đốc Vinhomes - cho biết, dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh là siêu đô thị biển quy mô hơn 6.200 ha bên vịnh Hạ Long, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị bền vững, tích hợp đa chức năng.

Khu đô thị được phát triển với khoảng 2.500 ha diện tích cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn. Trong đó có khoảng 680 ha mặt biển tự nhiên, khoảng 200 km đường bờ biển và hơn 660 ha công viên rừng Globe Hạ Long.

Theo quy hoạch, dự án này sẽ cung ứng ra thị trường hơn 55.000 sản phẩm. Ngoài các phân khu nhà ở, siêu đô thị biển này còn có hệ sinh thái dịch vụ đa dạng như sân khấu ngoài trời nhìn ra biển, sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi, nhà hát 3.000 chỗ ngồi, trung tâm hội nghị...

Theo bà Hằng, những cư dân đầu tiên của Vinhomes Global Gate có đặc quyền di chuyển bằng đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long với giá vé chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng, không giới hạn số lần.

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, tốc độ thiết kế 350 km/giờ. Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh). Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Sau khi hoàn thành dự kiến vào 2028, tuyến đường sẽ giúp giảm thời gian di chuyển bằng đường bộ giữa Thủ đô và Quảng Ninh từ 2 - 2,5 giờ xuống còn khoảng 23 phút.

Trước đó, ngày 12/4, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh chính thức khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).