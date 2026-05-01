Bốc thăm đất tái định cư cho người dân dự án sân bay Gia Bình

Ông Đỗ Đình Hữu – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là bước đi quan trọng trong quá trình bảo đảm quyền lợi cho người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, giúp các hộ sớm ổn định nơi ở mới, yên tâm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Trong đợt đầu tiên, xã Lương Tài tổ chức cho 14 hộ gia đình tham gia bốc thăm với tổng cộng 18 lô đất tái định cư. Đáng chú ý, ngoài suất đất tái định cư, có hộ còn thuộc diện được mua thêm đất theo mức giá quy định, tạo thêm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo thống kê, dự kiến sẽ có khoảng 79 hộ thuộc diện bốc thăm đất tái định cư để phục vụ triển khai các hạng mục APEC của dự án sân bay Gia Bình. Điều đặc biệt là để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, địa phương bố trí thời gian linh hoạt.

Kiểm tra các thủ tục trước khi bốc thăm đất tái định cư.

“Người dân đăng ký với chính quyền địa phương và có thể đến bốc thăm đất tái định cư bất cứ ngày nào, kể cả ngày nghỉ”, ông Hữu cho biết.

Để bảo đảm công bằng tuyệt đối, xã Lương Tài đã xây dựng quy chế bốc thăm rõ ràng, công khai đến từng hộ dân. Quy trình được thực hiện bài bản, các hộ dân bốc số thứ tự trước, sau đó lần lượt lựa chọn hòm phiếu theo nhóm vị trí và bốc thăm xác định lô đất tái định cư. Từng khâu đều diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.



Khu đất bố trí tái định cư của dự án sân bay Gia Bình.

Không khí tại buổi bốc thăm ghi nhận sự phấn khởi, yên tâm của nhiều hộ dân khi chính thức xác định được nơi ở mới. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là chuyện “bốc thăm một lô đất”, mà còn là dấu mốc bắt đầu cuộc sống mới trong khu dân cư được quy hoạch đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, việc thực hiện tốt khâu tái định cư là yếu tố then chốt tạo sự đồng thuận , từ đó thúc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án. Các hộ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai đúng tiến độ, phục vụ mục tiêu tổ chức thành công Hội nghị APEC 2027.