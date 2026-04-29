Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy thi công theo lệnh khẩn cấp hiện ra sao?

| 29-04-2026 - 19:14 PM | Bất động sản

Sau hơn một tháng triển khai theo lệnh công trình khẩn cấp, dự án Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang được thi công rầm rộ với nhiều mũi đồng loạt. Khu vực đường Thành Thái giao ngõ 381 Nguyễn Khang đã được rào chắn phục vụ thi công; nhà thầu triển khai hệ thống cống thoát nước, một số đoạn tuyến bắt đầu rải đá, lu lèn nền đường.

Từ ngày 22/4/2026, khu vực đường Thành Thái giao ngõ 381 Nguyễn Khang được quây rào phục vụ thi công Vành đai 2,5, khiến mặt đường bị thu hẹp.

Lực lượng chức năng và nhà thầu đã bố trí phân luồng giao thông, lắp đặt biển báo và điều tiết phương tiện nhằm hạn chế ùn tắc. Phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực thi công, nhiều người phải đổi lộ trình để tránh ùn tắc.

Bên trong công trường, nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt, máy móc hoạt động liên tục.

Bà Nguyễn Thị Thinh (phường Cầu Giấy) chia sẻ: “Tiến độ thi công được đẩy nhanh khiến chúng tôi khá bất ngờ. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, tuyến đường sẽ giúp khu vực này thông thoáng hơn rất nhiều.”

Người dân khu vực kỳ vọng dự án sớm hoàn thành để giảm ùn tắc và cải thiện hạ tầng giao thông.

Hiện tại nhà thầu đang thi công hệ thống cống thoát nước – hạng mục quan trọng của dự án.

Một số đoạn tuyến đã được rải đá, xe lu tiến hành lu lèn nền đường.

Dự án Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy dài hơn 1,1km, khi hoàn thành sẽ góp phần giảm áp lực giao thông nội đô, kết nối các trục đường lớn và mở rộng không gian phát triển đô thị phía Tây Hà Nội.

PV

tienphong.vn

ĐHĐCĐ Hải Phát 2026: Thời gian tới Hải Phát sẽ rất khác, sẽ hiện diện trở lại Hà Nội mạnh mẽ, tự tin giá cổ phiếu cải thiện và tăng vốn thành công

