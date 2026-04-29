Tỉnh nhỏ nhất Việt Nam sẽ có thêm khu đô thị gần 1 tỷ USD cạnh siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên mới đây đã thông báo mời quan tâm đầu tư Khu đô thị hỗn hợp tại xã Văn Giang - Hoàn Long (nay là xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hoàn Long).

Dự án nằm ở phía Đông, cách trung tâm tỉnh Hưng Yên khoảng 40 km, tiếp giáp vành đai 4, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và dự án Dream City (Vinhomes Ocean Park 2).

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án gần 172 ha (trong đó diện tích đất nhà ở gần 64 ha), sản phẩm gồm nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự...; thương mại dịch vụ, trường học,… Tổng vốn đầu tư hơn 21.566 tỷ đồng.

Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp, một phần diện tích là mặt nước, ao hồ, kênh mương nội đồng, khu dân cư hiện trạng, nghĩa trang.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiến độ thực hiện khoảng 8 năm kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, quý II/2026 đến quý I/2027 thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; quý II/2027 - quý I/2034 sẽ đầu tư xây dựng, hoàn thiện tất cả các hạng mục và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.