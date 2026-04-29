Tỉnh nhỏ nhất Việt Nam sẽ có thêm khu đô thị gần 1 tỷ USD cạnh siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Thanh Phong | 29-04-2026 - 18:31 PM | Bất động sản

Khu đô thị hỗn hợp tại xã Văn Giang - Hoàn Long rộng gần 172 ha, tổng vốn đầu tư 21.000 tỷ đồng, giáp ranh với dự án Ocean Park 2.

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên mới đây đã thông báo mời quan tâm đầu tư Khu đô thị hỗn hợp tại xã Văn Giang - Hoàn Long (nay là xã Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hoàn Long).

Dự án nằm ở phía Đông, cách trung tâm tỉnh Hưng Yên khoảng 40 km, tiếp giáp vành đai 4, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và dự án Dream City (Vinhomes Ocean Park 2).

Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án gần 172 ha (trong đó diện tích đất nhà ở gần 64 ha), sản phẩm gồm nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự...; thương mại dịch vụ, trường học,… Tổng vốn đầu tư hơn 21.566 tỷ đồng.

Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp, một phần diện tích là mặt nước, ao hồ, kênh mương nội đồng, khu dân cư hiện trạng, nghĩa trang.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tiến độ thực hiện khoảng 8 năm kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, quý II/2026 đến quý I/2027 thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư; quý II/2027 - quý I/2034 sẽ đầu tư xây dựng, hoàn thiện tất cả các hạng mục và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

ĐHĐCĐ Hải Phát 2026: Thời gian tới Hải Phát sẽ rất khác, sẽ hiện diện trở lại Hà Nội mạnh mẽ, tự tin giá cổ phiếu cải thiện và tăng vốn thành công

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức khởi công siêu dự án 2,3 tỷ USD: Rộng gấp 3 lần phường Sài Gòn, sở hữu tới 100 công viên

Ông Phạm Thanh Hưng từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land theo nguyện vọng cá nhân, tập trung vai trò mới tại tập đoàn

"Giao lộ di sản" Nam Đà Nẵng tăng sức hút nhờ cú hích hạ tầng, tiện ích

SSM Group được vinh danh Top 10 thương hiệu bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2026

Đề xuất xây hai đảo nhân tạo trên biển, gần TP HCM

