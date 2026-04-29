Đề xuất xây hai đảo nhân tạo trên biển, gần TP HCM

Dy KHoa | 29-04-2026 - 17:26 PM | Bất động sản

Hai đảo nhân tạo này có công năng riêng biệt.

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa đề xuất phương án xây dựng hai đảo nhân tạo trên tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu, nhằm phục vụ thi công cầu, hầm và bố trí các hạng mục hạ tầng kỹ thuật vận hành.

Đề xuất này nằm trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000, hiện đang được doanh nghiệp lấy ý kiến các sở, ngành và chính quyền địa phương. Đây được xem là bước hoàn thiện pháp lý quan trọng để triển khai dự án tuyến giao thông vượt biển.

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch trải dài trên địa bàn các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và khu vực Vũng Tàu hiện hữu. Đồ án bổ sung tuyến đường vượt biển kết nối với trục Sao Mai - Bến Đình, đồng thời điều chỉnh hướng tuyến đường sắt hàng hóa và vị trí ga hàng hóa phục vụ khu công nghiệp Sao Mai - Bến Đình.

Theo đơn vị tư vấn, hai đảo nhân tạo được đề xuất sẽ đóng vai trò điểm trung gian kỹ thuật trên tuyến, giúp rút ngắn khẩu độ cầu hoặc chiều dài hầm dìm, đồng thời bố trí các hạng mục như trạm kỹ thuật, hệ thống thông gió, cứu hộ cứu nạn và bảo trì.

Ngoài chức năng kỹ thuật, các đảo này còn có tác dụng giảm ảnh hưởng của sóng, dòng chảy và bùn cát, góp phần nâng cao độ an toàn và tuổi thọ công trình trong điều kiện hải văn phức tạp tại khu vực cửa biển. Vị trí cụ thể và quy mô các đảo sẽ được xác định ở giai đoạn lập dự án chi tiết.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, đồ án cũng cập nhật đồng bộ các hệ thống kỹ thuật như cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải và hạ tầng viễn thông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài.

Theo Vingroup, việc điều chỉnh quy hoạch kế thừa các định hướng từ Quy hoạch chung TPHCM và TP Vũng Tàu (cũ), không làm thay đổi tính chất, quy mô và cấu trúc phát triển tổng thể của đô thị.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, đồng thời chấp thuận điều chỉnh các quy hoạch liên quan. UBND TPHCM sau đó giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo Nghị quyết 260 của Quốc hội về Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 14km, quy mô 6-8 làn xe. Công trình kết hợp cả cầu và hầm vượt biển. Trong đó, đoạn hầm dài khoảng 3,1 km, quy mô 6 làn xe, sử dụng kết cấu hầm dìm bê tông cốt thép tương tự hầm Thủ Thiêm. Hai đảo nhân tạo sẽ được bố trí tại hai đầu hầm để phục vụ kỹ thuật và khai thác.

Phần cầu vượt biển dài khoảng 8km, đường dẫn hai đầu tuyến gần 3 km. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 92.600 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BT. Dự án dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành vào năm 2029.

Dy KHoa

ĐHĐCĐ Hải Phát 2026: Thời gian tới Hải Phát sẽ rất khác, sẽ hiện diện trở lại Hà Nội mạnh mẽ, tự tin giá cổ phiếu cải thiện và tăng vốn thành công

ĐHĐCĐ Hải Phát 2026: Thời gian tới Hải Phát sẽ rất khác, sẽ hiện diện trở lại Hà Nội mạnh mẽ, tự tin giá cổ phiếu cải thiện và tăng vốn thành công Nổi bật

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức khởi công siêu dự án 2,3 tỷ USD: Rộng gấp 3 lần phường Sài Gòn, sở hữu tới 100 công viên

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức khởi công siêu dự án 2,3 tỷ USD: Rộng gấp 3 lần phường Sài Gòn, sở hữu tới 100 công viên Nổi bật

Một tỉnh đang thu hồi 1.028 ha đất của hàng nghìn hộ dân để triển khai tuyến cao tốc gần 20.000 tỷ đồng do liên danh Vingroup thực hiện

Một tỉnh đang thu hồi 1.028 ha đất của hàng nghìn hộ dân để triển khai tuyến cao tốc gần 20.000 tỷ đồng do liên danh Vingroup thực hiện

17:16 , 29/04/2026
Sun Group "đổ" gần 30.000 tỷ vào lõi Thủ Thiêm xây trung tâm hành chính quy mô lớn nhất lịch sử

Sun Group “đổ” gần 30.000 tỷ vào lõi Thủ Thiêm xây trung tâm hành chính quy mô lớn nhất lịch sử

16:33 , 29/04/2026
Một "biểu tượng mới" 300 tỷ vừa khởi công tại thủ phủ du lịch có đường bờ biển dài nhất Việt Nam, do Vinhomes tài trợ 100% vốn

Một “biểu tượng mới” 300 tỷ vừa khởi công tại thủ phủ du lịch có đường bờ biển dài nhất Việt Nam, do Vinhomes tài trợ 100% vốn

16:32 , 29/04/2026
Shark Hưng bất ngờ muốn rời ghế HĐQT Cen Land

Shark Hưng bất ngờ muốn rời ghế HĐQT Cen Land

16:24 , 29/04/2026

