SSM Group được vinh danh Top 10 thương hiệu bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2026

Trong khuôn khổ sự kiện, SSM Group được ghi danh Top 10 thương hiệu bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2026, khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường.

Vietnam Leading Brands 2026" – Thước đo năng lực và uy tín doanh nghiệp Việt

Đây là giải thưởng uy tín do Liên hiệp Khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp trên toàn quốc có thành tích vượt trội trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững và đóng góp nổi bật cho nền kinh tế và cộng đồng.

Không chỉ là hoạt động vinh danh, chương trình còn đóng vai trò như một thước đo đáng tin cậy về năng lực cạnh tranh và mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp. Danh hiệu này giúp các thương hiệu củng cố uy tín, gia tăng lợi thế truyền thông và mở rộng cơ hội hợp tác, đặc biệt trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Để được ghi danh, doanh nghiệp phải đáp ứng hệ thống tiêu chí khắt khe, bao gồm: hiệu quả kinh doanh ổn định, độ phủ thương hiệu trên thị trường, trách nhiệm xã hội và năng lực ứng dụng công nghệ, quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn tiên tiến.

Với quy trình xét duyệt chặt chẽ và minh bạch, "Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam" tiếp tục khẳng định vị thế là một giải thưởng uy tín, góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững và chuyên nghiệp.

Trong Lễ trao giải Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam – Vietnam Leading Brands 2026, SSM Group vinh dự đón nhận danh hiệu Top 10 thương hiệu bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2026.

SSM Group khẳng định vị thế từ hệ giá trị toàn diện

Việc góp mặt trong Top 10 Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2026 là minh chứng rõ nét cho hành trình phát triển bền vững của SSM Group. Doanh nghiệp kiên định theo đuổi chiến lược xây dựng nền tảng vận hành vững chắc, chuẩn hóa quy trình và phát triển đội ngũ, hướng tới mục tiêu tạo ra những giá trị thực chất cho khách hàng, đối tác và xã hội.

Với khách hàng và đối tác, SSM Group đặt trọng tâm vào tính minh bạch và hiệu quả. Mỗi sản phẩm được giới thiệu ra thị trường đều được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo giá trị an cư và tiềm năng đầu tư dài hạn. Đồng thời, doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực tư vấn, phân tích thị trường và ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu trải nghiệm, gia tăng hiệu quả kết nối và hợp tác.

Với cộng đồng, SSM Group hướng tới vai trò là đơn vị góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch, bền vững. Các hoạt động kinh doanh luôn gắn với trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp lý và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế. SSM Group cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt,... góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tới cộng đồng.

Với đội ngũ cán bộ nhân viên, doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện phát triển năng lực thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Tính đến hiện tại, SSM Group sở hữu hệ thống 16 văn phòng trên toàn quốc, hơn 800 nhân sự và 2.000 cộng tác viên. Đây được xem là nền tảng cốt lõi giúp SSM Group duy trì tốc độ tăng trưởng và khả năng triển khai hiệu quả tại các dự án quy mô lớn.

Ba trụ cột giá trị này chính là nền tảng giúp SSM Group từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị phân phối bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam. SSM Group hiện là đối tác chiến lược của các CĐT lớn như Vinhomes, Masterise Homes, MIK,...; nằm trong Top đầu đại lý xuất sắc phân phối nhiều dự án nổi bật trên thị trường có thể kể đến như: Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vinhomes Hải Vân Bay, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vinhomes Grand Park, Masteri Cosmo Central, The Global City, Masteri Grand Coast, Lumière Essence Peak, The Parkland,...

Việc được xướng danh trong Top 10 Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2026 tại "Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026" không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của SSM Group, mà còn là dấu mốc khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên hành trình phát triển, nơi giá trị thực, uy tín và trách nhiệm luôn được đặt lên hàng đầu.

