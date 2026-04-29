Ông Phạm Thanh Hưng từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land theo nguyện vọng cá nhân, tập trung vai trò mới tại tập đoàn

Việc từ nhiệm tại Cen Land là sự điều chuyển nhân sự cấp cao theo định hướng chiến lược mới và không làm ảnh hưởng tới vai trò của ông Phạm Thanh Hưng tại Tập đoàn. Theo đó, ông Hưng vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT Tập đoàn và nhận nhiệm vụ mới tập trung phát triển thị trường quốc tế (nhân lực và đối tác khách hàng quốc tế), đồng thời đóng vai trò cố vấn chiến lược cho các lĩnh vực chuyên môn trong hệ sinh thái.

Trong gần hai thập kỷ, ông Phạm Thanh Hưng đã có những đóng góp then chốt trong việc định vị thương hiệu và xây dựng nền tảng vững chắc cho Cen Land trên thị trường bất động sản. Với tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm dày dặn, ông Phạm Thanh Hưng đã góp phần định hình nền tảng phát triển, xây dựng hệ thống và tạo dựng những giá trị cốt lõi cho Công ty trong giai đoạn quan trọng.

Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty trân trọng và ghi nhận những đóng góp sâu sắc của ông Phạm Thanh Hưng và tôn trọng nguyện vọng cá nhân của ông. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/05 xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới theo đúng quy định.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao tại thời điểm này phù hợp với định hướng kiện toàn mô hình quản trị và chiến lược tái cấu trúc của Cen Land trong giai đoạn mới, chuyển dịch từ mô hình hệ sinh thái dịch vụ Bất động sản sang Hệ sinh thái Bất động sản toàn diện với 05 trụ cột kinh doanh chính.

Đầu tư & phát triển bất động sản: Trụ cột tạo doanh thu quy mô lớn, đóng vai trò động lực tăng trưởng cốt lõi. Với lợi thế hơn 24 năm kinh nghiệm, Cen Land am hiểu thị trường, nhu cầu người mua, năng lực tài chính, kinh nghiệm lựa chọn & thẩm định dự án, sẵn sàng tham gia sâu vào quá trình đầu tư và phát triển dự án (ưu tiên các dự án nhà ở vừa túi tiền, khu đô thị vệ tinh).

Dịch vụ & phân phối bất động sản: Tiếp tục giữ vững vị thế đơn vị phân phối hàng đầu trên thị trường, đồng thời giải quyết bài toán thanh khoản và phân phối cho các chủ đầu tư.

Nền tảng công nghệ bất động sản: Đẩy mạnh hợp tác, kết nối trực tiếp với ngân hàng và các tổ chức tài chính lớn như BIDV (thông qua nền tảng BIDV Home), MB, VietinBank… đưa các dự án được thẩm định, gắn "tick xanh" tiếp cận trực tiếp tới khách hàng.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục phát triển các trụ cột bổ trợ gồm vận hành & khai thác bất động sản và giáo dục – đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị toàn diện.

Đại diện Công ty chia sẻ:

"Chúng tôi trân trọng và cảm ơn những đóng góp của ông Phạm Thanh Hưng trong suốt hành trình đồng hành cùng Công ty từ những ngày đầu khi thị trường BĐS vẫn còn rất sơ khai, góp phần xây dựng hình ảnh Cen Land là đơn vị dịch vụ BĐS chuyên nghiệp, hàng đầu. Hiện tại, trong bối cảnh thị trường BĐS nhiều thách thức, việc bán hàng và môi giới đơn thuần ngày càng cạnh tranh khốc liệt, Cen Land tái cấu trúc chuyển từ mô hình hệ sinh thái dịch vụ bất động sản đơn thuần sang hệ sinh thái bất động sản toàn diện với 05 trụ cột chính tạo tăng trưởng bền vững và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông, đối tác và khách hàng. Công ty sẽ củng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hệ thống quản trị, đồng thời thu hút bổ sung một số nhân sự chất lượng cao phù hợp với triết lý 5T: Tâm huyết – Trách nhiệm – Tử tế – Tỉnh thức – Tiên phong".

Các nội dung liên quan sẽ được Công ty thực hiện theo đúng quy định và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên xem xét, thông qua.