Bất động sản Bình Dương sau sáp nhập: “Dĩ An thứ hai” đang dần lộ diện

Nhìn lại quá trình phát triển của Dĩ An có thể thấy rõ một "công thức thành công" khá điển hình. Những năm đầu 2000, khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp, giá trị bất động sản gần như không đáng kể, dao động dưới 5 triệu đồng/m². Bước ngoặt xuất hiện khi Dĩ An phát huy lợi thế cửa ngõ và đón làn sóng phát triển công nghiệp, đặc biệt với sự hình thành của các khu công nghiệp lớn như Sóng Thần. Song song đó, hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện với các trục kết nối quan trọng như Mỹ Phước – Tân Vạn, Quốc lộ 1K, cùng sự xuất hiện của các mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (T.O.D) như tuyến Metro số 1 hay Bến xe Miền Đông mới. Những yếu tố này đã kéo mặt bằng giá đất tăng mạnh, từ vài triệu lên 40–60 triệu đồng/m², thậm chí vượt mốc 100 triệu đồng/m² tại các khu vực trung tâm.

Từ câu chuyện Dĩ An, có thể rút ra ba yếu tố cốt lõi: vị trí cửa ngõ, công nghiệp FDI và hạ tầng kết nối. Đáng chú ý, khu vực Bắc Sài Gòn hiện nay đang hội tụ đầy đủ những điều kiện này, thậm chí với quy mô và định hướng bài bản hơn.

Trước hết là lợi thế tự nhiên. Khu vực phía Bắc Bình Dương sở hữu địa hình đồi thấp, nền đất cao ráo, ổn định – yếu tố quan trọng giúp giảm chi phí xây dựng nhà xưởng và hạn chế rủi ro ngập úng. Đây là điểm cộng lớn trong mắt các nhà đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, quỹ đất công nghiệp rộng lớn với hàng loạt khu công nghiệp như VSIP II, III, IV, Tam Lập, Phú Giáo, Tân Bình, Bình Mỹ… đang tạo lực hút mạnh mẽ đối với dòng vốn FDI. Khi công nghiệp phát triển, kéo theo nhu cầu lao động, nhà ở và dịch vụ gia tăng – đó cũng là quy luật tất yếu thúc đẩy thị trường bất động sản.

Không chỉ dừng lại ở công nghiệp, Bắc Sài Gòn còn được quy hoạch theo hướng hiện đại hơn so với giai đoạn đầu của Dĩ An. Mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (T.O.D) đang dần định hình, với các trục giao thông chiến lược và dự án cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đóng vai trò xương sống kết nối. Hạ tầng mở đến đâu, không gian đô thị mở rộng đến đó, kéo theo dòng dân cư dịch chuyển. Sau sáp nhập, khu vực này không còn là vùng ven mà đang từng bước trở thành cực tăng trưởng mới phía Bắc TP.HCM, với sự đầu tư đồng bộ vào hệ thống trường học, y tế và tiện ích xã hội.

Phối cảnh dự án cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Phú Giáo – Chơn Thành. Nguồn: UBND TP.HCM

Trong bức tranh đó, thị trường bất động sản Bắc Sài Gòn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển – khi mặt bằng giá vẫn còn ở mức "trũng" so với tiềm năng. Điều này mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư ưu tiên giá trị thực và tầm nhìn dài hạn. Thay vì dựa vào kỳ vọng mơ hồ, diễn biến thị trường tại đây có thể tham chiếu từ những gì đã diễn ra ở Dĩ An, Thuận An hay Bàu Bàng trước đó.

Không cần quá nhiều mỹ từ, chính những tuyến đường đang được hoàn thiện, những khu công nghiệp liên tục mở rộng và dòng vốn đầu tư đổ về đã phần nào cho thấy hướng đi của khu vực này. Bắc Sài Gòn đang trong giai đoạn khởi động của một chu kỳ tăng trưởng mới – và với những ai tin vào sự lan tỏa của công nghiệp và hạ tầng, đây có thể là thời điểm đáng để cân nhắc.

Bởi lẽ, trong bất động sản, điều khiến nhiều người tiếc nuối nhất không phải là lựa chọn sai, mà là đã nhận ra cơ hội quá muộn.