Công ty Cổ phần Tôn Pomina kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tăng cường năng lực quản trị chiến lược

Ánh Dương | 22-04-2026 - 08:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Công ty Cổ phần Tôn Pomina kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tăng cường năng lực quản trị chiến lược

Ngày 01/04/2026, công ty Cổ phần Tôn Pomina chính thức công bố quyết định kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đáp ứng định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đó, ông Phạm Văn Trượng – được Hội đồng Quản trị tín nhiệm bầu giữ vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị.

Trong vai trò mới,ông sẽ tập trung tham gia hoạch định chiến lược, định hướng phát triển dài hạn và triển khai các dự án trọng điểm của Công ty trong bối cảnh Tôn Pomina đang bước vào giai đoạn tăng trưởng và mở rộng mới.

Song song đó, Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty.

Với nền tảng chuyên môn sâu trong lĩnh vực tài chính và kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, ông Nguyễn Khắc Hải sẽ tập trung định hướng chiến lược tài chính, tối ưu hiệu quả vận hành và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo lần này khẳng định định hướng của Tôn Pomina trong việc tăng cường năng lực chiến lược và nâng cao hiệu quả quản trị, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo và củng cố năng lực cạnh tranh trên thị trường.

