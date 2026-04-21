Hành trình 15 năm Generali Việt Nam bảo vệ từng khoảnh khắc

Từ di sản toàn cầu đến hành trình 15 năm rực rỡ tại Việt Nam

Thành lập từ năm 1831, Generali là một trong những tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới, phục vụ hơn 75 triệu khách hàng tại 50 quốc gia. Năm 2025, tập đoàn đạt lợi nhuận thuần sau điều chỉnh kỷ lục 4,3 tỷ Euro.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ 2011, Generali khẳng định vị thế với hệ sinh thái sản phẩm ưu việt thông qua sự thấu hiểu nhu cầu và điều kiện tài chính của các gia đình Việt và chỉ số hài lòng khách hàng (R-NPS) thuộc top thị trường.

Xây dựng nền móng vững chắc với hệ thống phân phối rộng khắp

Suốt 15 năm qua, Generali Việt Nam đã xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp, đưa bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng. Trọng tâm là mạng lưới văn phòng Tổng Đại lý (GA) – nơi đội ngũ tư vấn trực tiếp đồng hành cùng khách hàng hoạch định tương lai.

Khởi đầu từ một thập kỷ trước, mô hình GenCasa/GenBella ghi dấu ấn bằng sự giao thoa văn hóa Ý – Việt và dịch vụ tinh tế. Đến đầu năm 2026, mạng lưới đạt hàng trăm văn phòng cùng hơn 30.000 tư vấn tài chính, trở thành "trăm điểm tin cậy" trên toàn quốc.

Song song đó, Generali mở rộng các kênh phân phối chiến lược thông qua hợp tác với các ngân hàng, bảo hiểm nhóm và đại lý tổ chức, điển hình là PVcomBank, Nam A Bank và OCB.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, bà Nguyễn Phương Anh – Tổng Giám đốc Generali Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin tưởng với sự đồng hành của khách hàng, Generali sẽ tiếp tục phát triển bền vững trên nền tảng của chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng xuất sắc, góp phần xây dựng một thị trường bảo hiểm minh bạch, hiện đại, vì lợi ích lâu dài của khách hàng và cộng đồng".

Đồng thời, Generali đẩy mạnh số hóa qua hệ sinh thái GenVita và tự động hóa quy trình, giúp tối ưu tốc độ xử lý tại mọi điểm chạm, sẵn sàng phục vụ khách hàng toàn quốc.

15 năm hành trình bảo vệ từng khoảnh khắc cuộc sống

Vượt trên tốc độ tăng trưởng, giá trị sâu sắc nhất của hành trình 15 năm chính là sự đồng hành của Generali trong mọi cột mốc cuộc đời: từ vun đắp tổ ấm, mừng đón con thơ chào đời, dõi theo hành trình trưởng thành của con, theo đuổi sự nghiệp, vươn tới thành công và tận hưởng tháng ngày hưu trí. Những khoảnh khắc ấy giúp ý nghĩa của bảo hiểm trở nên trọn vẹn, mang lại sự an tâm để mỗi gia đình vững vàng bước tiếp.

Mỗi hợp đồng là một cam kết lâu dài, mỗi quyền lợi chi trả là minh chứng cho lời hứa bảo vệ thiết thực của Generali. Tính đến 31/12/2025, Generali Việt Nam đã đồng hành cùng gần 500.000 khách hàng cá nhân và hơn 400 doanh nghiệp, chi trả hơn 4,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 1,5 triệu trường hợp. Những con số này khẳng định sự hiện diện kịp thời của Generali tại những thời điểm quan trọng.

Sát cánh cùng cộng đồng

Bên cạnh giải pháp bảo hiểm, Generali đặt trách nhiệm xã hội làm trọng tâm với hơn 110 tỷ đồng đóng góp suốt 15 năm qua. Thông qua The Human Safety Net - tổ chức phi lợi nhuận do tập đoàn Generali thành lập, các hoạt động của Generali Việt Nam tập trung mạnh mẽ vào tiêu chí bền vững, tạo tác động sâu rộng, chú trọng chăm sóc và bảo vệ thế hệ tương lai. Đồng hành cùng các đối tác: Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, UNICEF, Generali Việt Nam ghi dấu ấn với các chương trình giáo dục kiến thức làm cha mẹ, gây quỹ xây trường,… Công ty cũng sát cánh cùng cộng đồng khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Định hướng gắn kết kinh doanh với cộng đồng đã mang về cho Generali các giải thưởng: "Doanh nghiệp vì cộng đồng" (Saigon Times CSR), "Công ty bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới và bền vững" (Rồng Vàng 2025), cùng các giải quốc tế Insurance Asia Awards và APEA.

Generali Việt Nam cũng đặc biệt xem trọng giá trị con người, mang đến môi trường làm việc Đa dạng – Công bằng – Hội nhập và phát triển nhân tài. Minh chứng là nhiều năm liền nằm trong "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" (2021 – 2024) và đạt giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", "Quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời" tại HR Asia Awards 2025.

Từ nền tảng nhân văn và chuyên nghiệp ấy, Generali Việt Nam kiên định với sứ mệnh trở thành "Người bạn Trọn đời", cùng các gia đình Việt vun đắp một tương lai tốt đẹp hơn.