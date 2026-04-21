Huỳnh Long "chiếm sóng" tại Triển lãm Foodex 2026 với giải pháp tối ưu vận hành cho doanh nghiệp F&B

Tại Triển lãm Foodex 2026, Huỳnh Long tham gia với các giải pháp công nghệ và mô hình vận hành hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu tối ưu sản xuất đang gia tăng trên thị trường.

Giới thiệu đôi nét về Công ty Huỳnh Long

Công ty Cổ phần Thiết Bị Công Nghiệp Huỳnh Long được thành lập vào năm 1998, là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghiệp chất lượng cao, phục vụ đa dạng ngành sản xuất như: thực phẩm & đồ uống, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, nông sản, bao bì và nhiều lĩnh vực khác.

Với 28 năm kinh nghiệm, Huỳnh Long luôn hướng đến mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hiện đại hóa sản xuất. Danh mục giải pháp bao gồm các thiết bị đơn lẻ như: máy in khắc, máy dò, cánh tay robot,... đến hệ thống dây chuyền tự động hóa trong sản xuất và chế biến thực phẩm.

Foodex 2026 - Điểm kết nối giữa nhu cầu và giải pháp

Triển lãm Foodex 2026 là một trong những sự kiện chuyên ngành thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp F&B. Không chỉ là nơi trưng bày thiết bị, sự kiện còn đóng vai trò kết nối giữa nhu cầu thực tiễn và các giải pháp công nghệ trong sản xuất.

Theo ghi nhận tại triển lãm, nhiều doanh nghiệp tham quan không chỉ tìm kiếm thiết bị mới mà còn quan tâm đến các giải pháp có khả năng tối ưu tổng thể dây chuyền. Các vấn đề được đặt ra tập trung vào việc giảm chi phí vận hành, nâng cấp hệ thống hiện có và đảm bảo chất lượng đầu ra ổn định.

Trong bối cảnh đó, sự góp mặt của Công ty Huỳnh Long với các giải pháp hướng đến nâng cao hiệu suất và kiểm soát chất lượng sản xuất cũng nhận được sự quan tâm từ phía doanh nghiệp tham quan.

Áp lực chi phí và tiêu chuẩn đặt ra bài toán tái cấu trúc vận hành

Trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu, nhân công và vận hành liên tục gia tăng, các doanh nghiệp ngành F&B đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, yêu cầu về chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe cũng tạo thêm áp lực lên toàn bộ chuỗi vận hành.

Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, nhiều doanh nghiệp còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, buộc họ phải điều chỉnh quy trình sản xuất theo hướng bài bản và ổn định hơn.

Xu hướng chuyển dịch: Tối ưu vận hành thay vì mở rộng quy mô

Trước những áp lực trên, nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng từ mở rộng quy mô sang tối ưu hiệu quả vận hành. Thay vì đầu tư dàn trải, xu hướng hiện nay là tập trung vào cải thiện năng suất, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí trong dài hạn.

Trong đó, công nghệ đóng vai trò trung tâm, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất sản xuất và hạn chế rủi ro trong quá trình vận hành.

Huỳnh Long mang đến giải pháp tối ưu tại Triển lãm Foodex 2026

Tại Foodex 2026, Huỳnh Long tham gia để giúp cho khách hàng thấy rõ hơn cách tiếp cận theo hướng tổng thể, khi các giải pháp không chỉ dừng lại ở thiết bị riêng lẻ mà được đặt trong bài toán tối ưu chi phí, đồng bộ dây chuyền và khả năng mở rộng trong tương lai.

Theo ghi nhận tại gian hàng, các nhóm giải pháp được giới thiệu tập trung vào tính ứng dụng trong thực tế sản xuất, bao gồm thiết bị in công nghiệp và in laser phục vụ truy xuất nguồn gốc, máy dò kim loại đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, kiểm tra trọng lượng nhằm nâng cao độ chính xác và tính ổn định trong vận hành,...

Bên cạnh việc cung cấp các thiết bị đơn lẻ, định hướng của Huỳnh Long là xây dựng các giải pháp tổng thể dựa trên nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp. Cách tiếp cận này góp phần tối ưu chi phí đầu tư, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong quá trình vận hành.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc trưng bày thiết bị, mà còn ở khả năng kết nối và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp tham quan. Tại gian hàng, khách hàng có thể chia sẻ cụ thể về nhu cầu và các bài toán thực tế trong sản xuất như tối ưu nhân sự, giảm thiểu lỗi, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu hay nâng cao hiệu quả vận hành.

Bên cạnh đó, các hoạt động trao đổi kỹ thuật trực tiếp cũng thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, tập trung vào việc tư vấn giải pháp phù hợp và định hướng nâng cấp hệ thống sản xuất theo từng mô hình cụ thể.