Farina khánh thành nhà máy 14.000 m² tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện có sự tham dự của các khách mời là đối tác, khách hàng của doanh nghiệp; đại diện Tập đoàn Tomizawa Shouten (Tomi Shou - Nhật Bản) cùng các công ty thành viên: PT Pondan Indonesia, Cimei Food Malaysia, Bake Laboratory Singapore, Pastry Pro Malaysia, PT Tomizawa Shouten Indonesia, RÓA Midnight Singapore.

Tại đây khách mời đã tham gia các hoạt động như trồng cây, trải nghiệm sản phẩm, nghi thức khánh thành và tham quan nhà máy.

Đây được xem là bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng năng lực sản xuất và phát triển bền vững của doanh nghiệp, trong bối cảnh ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) đang bước vào giai đoạn cạnh tranh cao và phân hóa rõ rệt.

"Cú hích" năng lực sản xuất trong bối cảnh thị trường F&B cạnh tranh cao và phân hóa rõ rệt

Ngành F&B tại Việt Nam hiện nay vẫn duy trì tăng trưởng nhưng không còn đồng đều giữa các nhóm kinh doanh. Yêu cầu đối với nguồn nguyên liệu không chỉ dừng ở chất lượng mà còn ở khả năng tiêu chuẩn hóa, tối ưu chi phí và phù hợp vận hành quy mô lớn.

Việc Farina đưa vào vận hành nhà máy thứ hai cho thấy doanh nghiệp đang chủ động nâng cấp năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và gia tăng lợi thế trong chuỗi cung ứng.

Nhà máy được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và dây chuyền theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến tối ưu hiệu suất, kiểm soát chất lượng và nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất, tạo nền tảng để Farina đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, từng bước mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Giám đốc Tập đoàn Tomizawa Shouten; Chủ tịch HĐQT Holafoods, thành viên Hội đồng thành viên Farina – Ông Shuichi Sato chia sẻ tại buổi lễ

Bước tiến chiến lược: Không chỉ mở rộng, mà là tái định vị năng lực cạnh tranh

Ở góc độ chiến lược, việc đầu tư nhà máy mới không chỉ mở rộng quy mô mà còn giúp Farina tái định vị vai trò trong chuỗi cung ứng ngành F&B.

Trong bối cảnh thị trường phân hóa rõ rệt, các doanh nghiệp F&B ngày càng ưu tiên đối tác có khả năng cung ứng ổn định, đáp ứng dài hạn và đồng hành trong vận hành. Điều này khiến cạnh tranh dịch chuyển từ cung ứng sản phẩm sang cung cấp giải pháp.

Với nền tảng sản xuất được nâng cấp, Farina có điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, từ đảm bảo nguồn cung đến đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuẩn hóa và mở rộng hệ thống.

"Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị đối tác và khách hàng – đây là nền tảng để Farina tiếp tục đầu tư và phát triển bền vững tại Việt Nam" - Ông Shuichi Sato chia sẻ tại buổi lễ.

Khách mời tham quan nhà máy Farina Hồ Chí Minh

Nền tảng tăng trưởng: R&D, công nghệ và sản xuất xanh

Nhà máy Farina tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng tích hợp trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới và phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng thị trường.

Bên cạnh đó, việc đầu tư vào công nghệ và hệ thống kiểm soát chất lượng cho phép Farina nâng cao khả năng tiêu chuẩn hóa, đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong sản xuất.

Đồng thời, nhà máy cũng được định hướng vận hành theo tiêu chí sản xuất xanh, tối ưu sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường.

Sự kết hợp giữa công nghệ, R&D và định hướng sản xuất bền vững tạo nền tảng cho tăng trưởng và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Việc đưa nhà máy mới vào vận hành không chỉ phục vụ mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp, mà còn thể hiện cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy hoạt động sản xuất và đóng góp vào sự phát triển chung của ngành tại địa phương.

Hoạt động trải nghiệm sản phẩm tại sự kiện

Công ty TNHH Thực phẩm Farina là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng các giải pháp nguyên liệu thực phẩm, phục vụ ngành bánh, nấu ăn và pha chế đồ uống tại Việt Nam, với hệ sinh thái nhãn hiệu như FariBake, FariCook, FariBeva và FariPro.

Là thành viên thuộc Holafoods và trực thuộc Tập đoàn Tomizawa Shouten (Tomi Shou) – thương hiệu với lịch sử hơn 100 năm tại Nhật Bản, Farina sở hữu hai nhà máy tại Bắc Ninh (quy mô 13.000 m²) và Thành phố Hồ Chí Minh (quy mô 14.000 m²). Với định hướng phát triển bền vững, doanh nghiệp không ngừng đầu tư vào công nghệ, R&D và nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước mở rộng thị trường và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng ngành F&B tại Việt Nam và khu vực.