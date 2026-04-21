TDI CONS (TDI Group) Top 10 Tổng thầu uy tín 2026: Khẳng định năng lực triển khai và vị thế hàng đầu

Năm 2025, ngành xây dựng Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 9,62% cao nhất trong 5 năm gần đây, kéo theo làn sóng triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, thị trường đang chuyển dịch mạnh mẽ: năng lực thực thi, khả năng kiểm soát dự án và hiệu quả vận hành trở thành yếu tố quyết định vị thế của các tổng thầu.

Năng lực triển khai - tiêu chuẩn mới của tổng thầu

Các dự án hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực đô thị thông minh, công nghiệp hiện đại, đòi hỏi tổng thầu không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn phải làm chủ toàn bộ quá trình triển khai tích hợp công nghệ mới cho thiết kế, thi công để rút ngắn tiến độ và tối ưu chi phí.

Trong xu thế đó, công nghệ và quy trình chuẩn hóa trở thành nền tảng cốt lõi. Những doanh nghiệp có khả năng làm chủ công nghệ, đặc biệt là BIM, đang chiếm ưu thế rõ rệt.

TDI CONS - Năng lực thực thi được chứng minh bằng kết quả

Hoạt động từ năm 2009, với gần 1000 kỹ sư làm việc trên khắp Việt Nam, TDI đã từng bước khẳng định vị thế thông qua hàng loạt dự án nhà ở và công trình công nghiệp lớn trong và ngoài nước. Doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát tiến độ và tối ưu chi phí, đặc biệt trong các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao.

Đội ngũ kỹ sư trực tiếp triển khai và kiểm soát tiến độ dự án.

Một trong những lợi thế nổi bật của TDI CONS là khả năng làm chủ và triển khai công nghệ BIM xuyên suốt vòng đời dự án. Không chỉ dừng ở thiết kế, BIM tại TDI được tích hợp từ giai đoạn lập kế hoạch, thi công đến hoàn thiện,giúp đồng bộ thông tin đa bộ môn, hạn chế tối đa xung đột kỹ thuật, chủ động kiểm soát tiến độ, đồng thời tối ưu chi phí và giảm thiểu rủi ro.

BIM đã trở thành nền tảng cốt lõi quyết định năng lực tổng thầu.

Khẳng định vị thế trong giai đoạn sàng lọc của ngành

Bảng xếp hạng của Vietnam Report được xây dựng dựa trên các tiêu chí như năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, uy tín truyền thông và đánh giá từ các bên liên quan.

Việc góp mặt trong Top 10 năm 2026 là kết quả của một quá trình tích lũy dài hạn, đồng thời khẳng định TDI CONS đang nằm trong nhóm Tổng thầu có năng lực triển khai hàng đầu.

Trong bối cảnh ngành xây dựng bước vào giai đoạn sàng lọc, nơi chỉ những doanh nghiệp làm chủ công nghệ và kiểm soát hiệu quả dự án mới có thể bứt phá, TDI CONS đang từng bước định hình vị thế của một tổng thầu hiện đại lấy năng lực thực thi làm nền tảng và công nghệ làm động lực phát triển.