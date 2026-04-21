Ánh Dương | 21-04-2026 - 15:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Ghé thăm salon Việt lọt Top 50 salon xanh thế giới

Năm 2024, trong dự án 50W CINQUANTA do Oway công bố, Omnia là đại diện duy nhất từ Việt Nam góp mặt trong Top 50 salon hữu cơ hàng đầu thế giới, sánh vai cùng nhiều địa chỉ làm đẹp danh tiếng quốc tế.

Tiêu chuẩn vàng của ngành làm đẹp hữu cơ toàn cầu

Dự án 50W CINQUANTA OWAY là dự án nhằm tôn vinh không gian làm đẹp độc đáo với phong cách khác biệt, mang đến dịch vụ riêng biệt và ưu tiên các lựa chọn thân thiện với môi trường của hãng Oway, một thương hiệu sản phẩm chăm sóc và tạo kiểu tóc bền vững đến từ Italia. Không gian làm tóc được đánh giá trong dự án này đảm bảo tiêu chí sử dụng sản phẩm và liệu trình không nhựa, thành phần organic, canh tác bền vững và kết hợp cùng nghi thức chăm sóc cao cấp. Nội thất tinh tế bằng các vật liệu tự nhiên, thiết kế tối giản là điểm nhấn của các salon được chọn.

Trong bảng đánh giá năm 2023 - 2024, Omnia Hair Boutique là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam được vinh danh trong danh sách top 50 salon toàn cầu thuộc 50W CINQUANTA. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với Omnia, mà còn cho thấy mô hình salon hữu cơ tại Việt Nam đang từng bước tiệm cận với những tiêu chuẩn của ngành làm đẹp quốc tế.

Khi khái niệm "salon tóc hữu cơ" vẫn còn khá mới tại thị trường Việt Nam và phần lớn dịch vụ làm tóc vẫn phụ thuộc vào sản phẩm hóa chất, Omnia Hair Boutique đã lựa chọn một hướng đi khác, kiên định theo đuổi định vị "salon tóc xanh", đặt tiêu chí an toàn cho sức khỏe khách hàng làm nền tảng, đồng thời phát triển xuyên suốt triết lý "Đẹp bền vững - Đẹp có trách nhiệm".

Lựa chọn này cũng đồng nghĩa với việc Omnia yêu cầu tiêu chuẩn chuyên môn của các kỹ thuật viên cao hơn so với thông thường. Khác với các dịch vụ sử dụng hóa chất thường dựa trên công thức cố định và ưu tiên hiệu quả nhanh, tại Omnia, mỗi quy trình đều được điều chỉnh dựa trên tình trạng tóc, da đầu và nhu cầu cụ thể của từng khách hàng. Từ việc lựa chọn sản phẩm đến cân chỉnh hàm lượng thuốc sử dụng, mỗi bước đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và hiểu rõ đặc tính của từng chất liệu tóc.

Sự khác biệt vì thế có thể nhận biết dễ dàng bằng mắt thường khi đánh giá tổng quan về màu sắc, độ bóng của mái tóc sử dụng sản phẩm hữu cơ. Phương pháp chăm sóc/tạo kiểu tóc hữu cơ hướng đến việc cải thiện tình trạng tóc một cách ổn định, giữ được độ mềm, chắc khỏe và sự cân bằng tự nhiên theo thời gian. Đây cũng chính là lý do Omnia kiên định với lựa chọn của mình, dù con đường này đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn trong việc vận hành lẫn đào tạo đội ngũ nhân sự.

Khi sự tử tế của Omnia là nền tảng cho phát triển bền vững

Sau hơn 6 năm vận hành, Omnia vẫn kiên định với tôn chỉ đã xác định từ những ngày đầu, duy trì sự chỉn chu trong từng chi tiết. Ghé Omnia vào những ngày mùa hạ, bạn có thể bắt gặp ở mọi góc nhìn một màu xanh tươi mát, thân quen, thoảng hương khuynh diệp dịu nhẹ và quan trọng nhất là sự vắng bóng mùi hóa chất đặc trưng tại các salon tóc truyền thống.

Cùng với sự đồng hành của các sản phẩm sinh học năng lượng, hữu cơ hay thuần chay cao cấp đã được chứng nhận trên toàn cầu như Oway, Opificio hay British M, mái tóc của mỗi vị khách sẽ được "biến hình" sau khi trải nghiệm dịch vụ. Một mái tóc nhuộm vàng phá cách cho những ngày hè đầy nắng, mái tóc uốn mềm mượt, bồng bềnh cho những chuyến vi vu, hay chỉ đơn giản là một kiểu tóc duỗi thẳng, suôn mềm nữ tính như dòng suối mát trong ngày hạ chí. Mẹ bầu và trẻ nhỏ cũng có thể yên tâm lựa chọn các dịch vụ tại Omnia mà không lo hóa chất gây hại cho sức khỏe.

Một điểm nhấn khác trong trải nghiệm tại Omnia là liệu trình thanh tẩy - detox da đầu bằng sản phẩm hữu cơ, với chiết xuất từ nguyên liệu thiên nhiên đạt tiêu chuẩn Demeter về hữu cơ và sinh học năng lượng. Trước khi thực hiện, tình trạng da đầu được soi và phân tích để xác định vấn đề, từ đó xây dựng liệu trình thanh thải phù hợp với từng khách hàng. Sử dụng nguyên liệu tự nhiên như bột cỏ xạ hương và đất sét trắng, dịch vụ thanh tẩy - detox sẽ giúp làm sạch sâu da đầu, hỗ trợ khơi thông nang tóc, giảm gàu, ngứa, rụng tóc và điều tiết dầu hiệu quả, trả lại "mảnh đất" da đầu sạch thoáng và nuôi dưỡng mái tóc thêm chắc khỏe.

Kiên định với triết lý "Đẹp bền vững - Đẹp có trách nhiệm", Omnia mong muốn mang đến những trải nghiệm làm đẹp an toàn, giúp bạn kết nối lại với những giá trị nguyên bản của chính mình. Hãy ghé Omnia để bắt đầu hành trình làm đẹp xanh và tận hưởng "chất" thiên nhiên qua các dịch vụ làm đẹp và chăm sóc tóc - da đầu nhé!

Omnia Hair Boutique

CS1: Villa D13, The Manor, phố Đỗ Đình Thiện, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội - 098.666.0036

CS2: E1.S08, Tòa nhà El’ Dorado Tân Hoàng Minh, 659A Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội - 096.553.1886

Website: https://omniahairboutique.com/

Ánh Dương

