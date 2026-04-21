Doanh số tháng 3 tăng gần 20%, Honda đứng vững giữa thị trường nhiều sức ép

Doanh số tháng 3 tăng mạnh 19,1%, giữ vững quy mô tổng doanh số trên 2 triệu xe/năm

Trong bối cảnh thị trường xe máy được đánh giá là đã bước vào giai đoạn bão hòa, đồng thời chứng kiến sự xuất hiện và vươn lên mạnh mẽ của các dòng xe máy điện, Honda Việt Nam vẫn giữ được phong độ ổn định đáng kể. Kết thúc năm tài chính ngày 31/3/2026, Honda Việt Nam đạt doanh số 2.262.140 xe máy, tăng 0,05% so với cùng kỳ.

(*) Năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026: từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026

(**) Năm tài chính kết thúc vào 31/3/2025: từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025

Trong đó, Vision và Wave Alpha là hai mẫu xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026. Một mẫu là xe tay ga phổ thông phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày ở đô thị, mẫu còn lại là xe số phổ thông với lợi thế về chi phí sở hữu, độ bền và mức độ tiếp cận.

Xe máy xăng vẫn là lựa chọn của đông đảo người tiêu dùng

Tổng doanh số xe máy của VAMM đạt 2.615.057 xe trong năm 2025 cho thấy nền cầu của thị trường vẫn ở mức lớn. Giữa nhiều lựa chọn, xe máy xăng vẫn được đông đảo người dân ưa chuộng. Nhiều cư dân tại Hà Nội chia sẻ, sự quen thuộc, tiết kiệm, tiện lợi, bền bỉ khi sử dụng là lý do họ chọn mua xe máy xăng. Họ vẫn đang theo dõi các quy định mới của Nhà nước và chỉ cân nhắc đến phương án xe máy điện khi thực sự cần thiết do vẫn còn nhiều lo ngại về cơ sở hạ tầng và sự an toàn của phương tiện mới này.

Tâm lý thị trường cũng phần nào được củng cố khi lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân tại khu vực nội đô vốn từng khiến nhiều người e ngại đã được xem xét lại theo hướng linh hoạt và sát với thực tế hơn. Cụ thể, Hà Nội sẽ triển khai Vùng phát thải thấp từ ngày 1/7/2026 nhưng sẽ chỉ thí điểm tại một số phường trong khu vực trung tâm thành phố, không triển khai đồng loạt. Trong khi đó, kiểm định khí thải xe máy cũng được lùi sang 1/7/2027 tại Hà Nội và TP.HCM, các thành phố trực thuộc trung ương khác từ 1/7/2028. Xe máy dưới 5 năm được đề xuất miễn đưa xe đến cơ sở đăng kiểm ở lần kiểm định đầu.

Trên thực tế, nhiều dòng xe máy sử dụng động cơ thế hệ mới đang lưu hành trên thị trường như các mẫu xe của Honda, đã được cải tiến về công nghệ nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về khí thải, phù hợp với mặt bằng quy định hiện hành. Trong thời gian tới, thị trường cũng được dự báo sẽ tiếp tục đón thêm nhiều sản phẩm mới đáp ứng chuẩn khí thải Euro 4, qua đó giúp các hãng từng bước thích ứng với yêu cầu cao hơn sau ngày 30/6/2026.

Có thể thấy, trong những năm tới, xe máy xăng vẫn sẽ là lựa chọn tối ưu của đại đa số người tiêu dùng trong nước với tính linh hoạt cao, chi phí sở hữu phù hợp, đáp ứng tốt chính sách và đặc thù hạ tầng giao thông.