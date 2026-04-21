Sự kiện 50 năm Pinaco: Tuyên ngôn vị thế và bước ngoặt công nghệ với dòng ắc quy đột phá

Sự kiện quy mô lớn quy tụ chuỗi cung ứng hàng đầu

Vừa qua, PINACO đã tổ chức thành công siêu sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập ngày 19/4/2026. Với quy mô lên tới 600 khách mời, sự kiện quy tụ những đối tác chiến lược hàng đầu trong và ngoài nước, xe máy lớn (OEM) đang sử dụng sản phẩm của PINACO như Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, VinFast, Ford, Hyundai, Kia, THACO, Kim Long Motor,.... đến tri ân người lao động đã gắn bó 30-40 năm trong ngôi nhà chung PINACO.

Không gian sự kiện được thiết kế đậm chất tương lai, kết hợp cùng các hoạt động tri ân sâu sắc, đã khẳng định tiềm lực tài chính và văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Khẳng định vị thế và lộ trình tăng trưởng mới

Phát biểu tại buổi lễ, Đại diện Ban lãnh đạo PINACO đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình từ những ngày đầu gian khó sau năm 1976 đến chuỗi 30 năm liên tiếp đạt Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do Người tiêu dùng bình chọn (từ năm 1997 đến nay) và tự hào với mục tiêu đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt hiện diện gần 50 quốc gia vào năm 2026.

Tâm điểm của sự kiện là màn ra mắt dòng ắc quy S76 Sodium ứng dụng công nghệ Natri-ion. Đây không chỉ là một bước tiến kỹ thuật mà còn là câu trả lời của PINACO cho nhu cầu tìm kiếm một nguồn năng lượng xanh, có khả năng thích ứng linh hoạt với những điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất.

Ắc quy S76 Sodium được thiết kế để trở thành sự lựa chọn tối ưu cho người dùng tại những khu vực có khí hậu biến động mạnh và thân thiện với môi trường. Từ cái nắng gay gắt của miền Trung, độ ẩm cao của mùa nồm miền Bắc cho đến những chặng đường dài đòi hỏi sự ổn định tuyệt đối, dòng ắc quy này vẫn duy trì hiệu suất vượt trội. Đặc biệt sản phẩm thân thiện với môi trường & người sử dụng.

Về mặt kinh tế, ắc quy S76 Sodium còn mang lại giá trị dài hạn với tuổi thọ kéo dài cùng khả năng sạc nhanh ấn tượng. Bằng việc làm chủ công nghệ Natri dồi dào và an toàn, PINACO không chỉ cung cấp một sản phẩm phụ trợ, mà đang mang đến một giải pháp năng lượng xanh, tin cậy, giúp người tiêu dùng an tâm chinh phục mọi hành trình bất chấp sự thay đổi của môi trường.

Nửa thế kỷ đi qua, PINACO đã không còn gói gọn trong hình ảnh viên pin quen thuộc. Bằng việc làm chủ công nghệ lõi tiên tiến, PINACO đang khẳng định vị thế của một doanh nghiệp đầu tàu, sẵn sàng thiết lập những tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp phụ trợ năng lượng tại Việt Nam và khu vực.

Ra mắt tại cột mốc kỷ niệm 50 năm, S76 là thế hệ ắc quy tiên phong ứng dụng công nghệ lõi Natri-ion (Sodium) đột phá. Sản phẩm mở ra cuộc cách mạng năng lượng mới với tuổi thọ bền bỉ gấp 10 lần so với ắc quy truyền thống, trọng lượng siêu nhẹ và độ an toàn tối đa.

