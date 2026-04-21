EcoDC được vinh danh Top 5 Trung tâm dữ liệu hàng đầu ASEAN

Đây là một trong những giải thưởng uy tín trong khu vực, ghi nhận những thương hiệu có năng lực vượt trội về đổi mới sáng tạo, hiệu quả vận hành và đóng góp thực tiễn cho thị trường Đông Nam Á.

Giải thưởng thuộc khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN 2026, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Hội đồng thẩm định đã tiến hành đánh giá nghiêm ngặt dựa trên các tiêu chí toàn diện, bao gồm tầm ảnh hưởng thương hiệu, năng lực công nghệ, tính đổi mới và giá trị mang lại cho khách hàng.

Việc EcoDC vươn lên Top 5 khu vực không chỉ là dấu mốc quan trọng của doanh nghiệp mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh của các đơn vị hạ tầng số Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Anh Phạm Nguyễn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Dữ liệu Xanh (EcoDC) nhận giải thưởng Top 5 Trung tâm dữ liệu hàng đầu ASEAN.

EcoDC: Nền tảng hạ tầng đạt chuẩn quốc tế

Để đạt được thành tựu này, EcoDC đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống hạ tầng và vận hành theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Doanh nghiệp là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận Uptime Tier III cho cả thiết kế (TCDD) và xây dựng (TCCF). Với diện tích DC 3.000 m² và tổng công suất 25MW (750 rack), hạ tầng EcoDC đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn TIA-942-C Rated 3, đảm bảo môi trường vận hành lý tưởng và liên tục cho các hệ thống máy chủ.

Thiết bị và dữ liệu tại EcoDC được bảo vệ và kiểm soát nghiêm ngặt qua hệ thống an ninh 5 lớp, cùng các chứng chỉ bảo mật quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 27001:2022 và PCI-DSS. Với đội ngũ chuyên gia và kỹ sư vận hành giám sát 24/7, EcoDC duy trì khả năng sẵn sàng hạ tầng trên 99,99%.

EcoDC: Tiên phong "xanh hóa" trung tâm dữ liệu

Theo báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Uptime Institute, ngành trung tâm dữ liệu hiện tiêu thụ khoảng 2% điện năng toàn cầu, nhưng có tới 40% trong số đó bị lãng phí do các hệ thống làm mát lạc hậu. Trong bối cảnh đó, EcoDC đã sớm định vị chiến lược phát triển bền vững thông qua việc "xanh hóa hạ tầng".

Cụ thể, EcoDC tiên phong ứng dụng công nghệ làm mát hiện đại theo từng rack thay vì làm mát toàn phòng, cho phép loại bỏ nhiệt trực tiếp ngay tại nguồn phát sinh từ các máy chủ. Đồng thời công suất làm mát được tự động điều chỉnh phù hợp với công suất tiêu thụ điện của từng tủ rack để tối ưu hiệu suất của điều hoà. Nhờ đó, EcoDC tối ưu hiệu quả năng lượng và đưa chỉ số PUE (Power Usage Effectiveness) xuống mức 1.3 – thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 1.6 ở các trung tâm dữ liệu thông thường.

Nỗ lực "xanh hóa hạ tầng" trung tâm dữ liệu của EcoDC còn được thể hiện ở việc tối ưu vận hành đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001 (hệ thống quản lý năng lượng). Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức đo lường, đặt mục tiêu và cải tiến liên tục hiệu quả sử dụng năng lượng dựa trên dữ liệu thực thi. Đây là bước đi chiến lược trong quá trình xây dựng mô hình trung tâm dữ liệu xanh - vừa giúp khách hàng tối ưu về chi phí vận hành, vừa trực tiếp giảm thiểu "dấu chân carbon", đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn ESG khắt khe nhất trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chia sẻ tại lễ trao giải ASEAN Strong Brands 2026, Anh Phạm Nguyễn - Tổng giám đốc EcoDC cho biết: "Trong kỷ nguyên AI, dữ liệu không chỉ là tài sản mà còn là huyết mạch của doanh nghiệp. Việc ghi danh tại hạng mục Top 5 Trung tâm dữ liệu hàng đầu khu vực Đông Nam Á không chỉ là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của EcoDC trong việc đầu tư, phát triển hạ tầng dữ liệu đạt chuẩn quốc tế, bảo vệ an toàn cho hàng nghìn doanh nghiệp đang vận hành trên hạ tầng của EcoDC mà còn là lời khẳng định, EcoDC hoàn toàn có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các "ông lớn" công nghệ thế giới khi tìm kiếm điểm dừng chân tại Đông Nam Á".

Hiện nay, EcoDC đang là đối tác hạ tầng cho nhiều dự án trọng điểm của Chính phủ cùng các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán. Đặc biệt, từ tháng 12/2024, EcoDC trở thành trung tâm hạ tầng AI chiến lược trong hệ sinh thái AI Factory tại Việt Nam.

