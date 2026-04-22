MK Smart đạt chuẩn Common Criteria EAL5+, mở rộng cơ hội định danh số trên toàn thế giới

Đi cùng với đó là yêu cầu ngày càng khắt khe về bảo mật, đặc biệt đối với các hệ thống lưu trữ dữ liệu nhạy cảm như thông tin định danh và sinh trắc học của công dân.

MK Smart, một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực thẻ thông minh và giải pháp định danh bảo mật vừa đạt chứng nhận Common Criteria (CC) EAL5+, một trong những tiêu chuẩn đánh giá an toàn thông tin khắt khe bậc nhất trên thế giới dành cho các thiết bị bảo mật và định danh quốc gia. Đây không chỉ là một cột mốc công nghệ quan trọng, mà còn là bước tiến chiến lược, mở ra khả năng tham gia vào các hệ thống định danh quốc gia và dự án quy mô lớn trên toàn cầu.

Common Criteria EAL5+ – tiêu chuẩn tham gia các hệ thống định danh toàn cầu

Common Criteria (ISO/IEC 15408) là tiêu chuẩn quốc tế dùng để đánh giá độc lập mức độ an toàn của các sản phẩm công nghệ thông tin. Khác với các hình thức tự công bố, CC yêu cầu sản phẩm phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, dựa trên bằng chứng kỹ thuật rõ ràng và được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm được công nhận.

Trong đó, cấp độ EAL5+ được xem là mức đảm bảo rất cao, thường áp dụng cho các hệ thống xử lý dữ liệu nhạy cảm như eID, ePassport hoặc các nền tảng định danh quốc gia. Ở cấp độ EAL5+, sản phẩm cần chứng minh khả năng chống lại các hình thức tấn công tinh vi, đồng thời đảm bảo kiến trúc bảo mật được phân tích và kiểm soát chặt chẽ ngay từ nền tảng.

Chính vì vậy, việc đạt chứng nhận EAL5+ còn được xem là điều kiện quan trọng để tham gia các dự án định danh quốc gia và hệ sinh thái bảo mật toàn cầu.

Làm chủ hệ điều hành chip là nền tảng của bảo mật

Trọng tâm của chứng nhận lần này nằm ở hệ điều hành chip MK Lotus GovID IMDa, được phát triển dựa trên nền tảng Lotus OS do đội ngũ kỹ sư của MK Smart nghiên cứu và làm chủ hoàn toàn.

Trong kiến trúc thẻ thông minh, hệ điều hành chip là lớp kiểm soát quan trọng, chịu trách nhiệm quản lý lưu trữ dữ liệu, kiểm soát truy cập và thực thi các cơ chế bảo mật. Đây cũng là yếu tố quyết định khả năng bảo vệ thông tin định danh và sinh trắc học.

Đại diện MK Smart cho biết, để đạt được chứng nhận EAL5+, sản phẩm không chỉ cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ở mức cao, mà còn phải chứng minh được tính an toàn xuyên suốt từ khâu thiết kế, phát triển cho tới sản xuất. Điều này đòi hỏi sự đầu tư dài hạn vào R&D, cũng như năng lực kiểm soát toàn diện công nghệ lõi.

Việc tự chủ hệ điều hành chip giúp doanh nghiệp kiểm soát sâu kiến trúc bảo mật, đồng thời loại bỏ rủi ro phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ bên ngoài – một trong những yếu tố quan trọng để đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của Common Criteria ở cấp độ cao.

Đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cho hệ thống định danh quốc gia

Giải pháp được đánh giá tập trung vào ứng dụng tuân thủ tiêu chuẩn ICAO, vận hành trên nền tảng hệ điều hành Lotus OS, đảm bảo hiệu năng và tính bảo mật trong điều kiện thực tế.

Cấu hình đạt chứng nhận EAL5+ cho Extended Access Control (EAC) kết hợp với PACE, giúp bảo vệ tối ưu dữ liệu sinh trắc học và xác thực hệ thống kiểm tra. Cấp độ này khẳng định khả năng chống lại các kịch bản tấn công tinh vi, đồng thời đảm bảo mức độ bảo mật cao cho dữ liệu nhạy cảm – yếu tố cốt lõi trong các hệ thống định danh quy mô quốc gia.

Gia tăng lợi thế cạnh tranh và khẳng định bản lĩnh công nghệ "Make in Vietnam"

Việc đạt chứng nhận quốc tế Common Criteria EAL5+ không chỉ là một thành tựu kỹ thuật đơn thuần mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực bảo mật. Chứng chỉ này chính là "tấm vé thông hành" giúp MK Smart tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt tại những quốc gia đang ưu tiên xây dựng hạ tầng định danh số độc lập, an toàn và đạt chuẩn quốc tế.

Sở hữu cấp độ bảo mật khắt khe bậc nhất thường thấy trong các quy trình đấu thầu quốc gia, MK Smart tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt khi tiếp cận các dự án GovTech quy mô lớn. Thực tế, với các cơ sở sản xuất tại Brazil và Ethiopia, doanh nghiệp đã và đang hiện thực hóa chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng, nâng cao độ tin cậy với các đối tác và cơ quan quản lý tại các thị trường đang phát triển.

Sự chuyển mình từ một nhà sản xuất thẻ truyền thống thành nhà cung cấp nền tảng công nghệ cho các hệ thống định danh quốc gia không chỉ củng cố vị thế của MK Smart, mà còn là minh chứng mạnh mẽ cho khả năng của công nghệ "Make in Vietnam" trong việc chinh phục những tiêu chuẩn khắt khe trên bản đồ công nghệ thế giới.

Gia tăng lợi thế cạnh tranh trong các dự án GovTech và thị trường quốc tế

Việc đạt chứng nhận CC EAL5+ không chỉ phục vụ cho các dự án trong nước, mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho MK Smart trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tìm kiếm các giải pháp định danh số vừa đảm bảo an toàn, vừa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, những sản phẩm đạt chứng nhận như EAL5+ được xem là tấm vé để tham gia vào các dự án quy mô lớn. Đây cũng là cấp độ bảo mật thường được yêu cầu trong các quy trình đấu thầu và triển khai hệ thống định danh quốc gia.

Việc sở hữu công nghệ đạt chuẩn này giúp MK Smart nâng cao độ tin cậy với các đối tác và cơ quan quản lý, đồng thời mở rộng khả năng tham gia vào các thị trường quốc tế, đặc biệt là các quốc gia đang đầu tư mạnh vào hạ tầng định danh số.