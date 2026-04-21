Bộ Tài Chính, KOICA và GGGI: Kết nối nguồn lực quốc tế, thúc đẩy công nghệ khí hậu tại Việt Nam

Tại Lễ khởi động dự án do Bộ Tài chính, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) phối hợp triển khai, các chuyên gia đồng thuận rằng Việt Nam đang đứng trước "cửa sổ cơ hội" để bứt phá trong lĩnh vực công nghệ khí hậu.

Tại sự kiện, các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam có nền tảng tốt về chính sách và thị trường, tuy nhiên để chuyển hóa tiềm năng thành kết quả thực chất, cần có những cơ chế kết nối hiệu quả hơn giữa công nghệ, tài chính và doanh nghiệp.

Lễ khởi động dự án, được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17 tháng 4, với sự tham dự của ông Lê Việt Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Bộ Tài chính, Bà Lee Yookyung, Phó Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam, ông Kim Juhern, Trưởng đại diện Quốc gia GGGI tại Việt Nam, với sự tham dự của hơn 120 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan đại diện ngoại giao, các đối tác phát triển quốc tế, cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư.

Lễ khởi động dự án diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc từ ngày 21 đến 24/4. Trong bối cảnh đó, hợp tác trong khuôn khổ dự án đồng thời cho thấy ý nghĩa ngày càng rõ nét của quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, không chỉ đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn trong việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch net zero của các ngành công nghiệp trên thế giới. Trong đó, với vai trò là một tổ chức liên chính phủ, GGGI góp phần kết nối hợp tác về công nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo.

Dự án mới do Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì, với sự đồng tài trợ của KOICA và GGGI, và sẽ được triển khai thông qua hai hợp phần có liên kết chặt chẽ. Hợp phần thứ nhất tập trung nâng cao mức độ sẵn sàng về thị trường và đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ khí hậu thông qua hỗ trợ tăng tốc, cố vấn chuyên môn và kết nối nhà đầu tư. Hợp phần thứ hai tập trung tăng cường các cơ chế ưu đãi và triển khai về chính sách cấp trung ương và địa phương nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho huy động đầu tư xanh, bao gồm hỗ trợ thẩm định và đánh giá các dự án xanh, phân tích chính sách, cũng như lồng ghép các mục tiêu net zero và tăng trưởng xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh giai đoạn 2026–2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Việt Anh, Phó Vụ trưởng, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Bộ Tài chính nhấn mạnh: "Dự án sẽ tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng chuyển đổi lớn như nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải, giao thông vận tải và năng lượng. Đây là những lĩnh vực trọng tâm trong lộ trình giảm phát thải của Việt Nam, đồng thời cũng là những lĩnh vực có khả năng tạo ra động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế."

Bà Lee Yookyung, Phó Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam, cho biết "KOICA đã có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặt khác, GGGI vừa triển khai thành công chương trình tăng tốc dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp về hiệu quả năng lượng tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu. Bằng việc phát huy thế mạnh chuyên môn của mỗi tổ chức, chúng tôi sẽ cùng mang đến hỗ trợ sâu sát để tăng cường chính sách về trung hòa carbon cũng như thúc đẩy môi trường đầu tư tại Việt Nam."

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung chính sách, phát triển nền tảng công nghiệp hiện đại và cải thiện môi trường đầu tư, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng xanh và hành động khí hậu. Các doanh nghiệp công nghệ khí hậu vì vậy đang có thêm dư địa phát triển, dù quá trình thương mại hóa giải pháp, mở rộng thị trường và tiếp cận tài chính vẫn đặt ra không ít thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Đồng thời, sự quan tâm ngày càng lớn từ các doanh nghiệp quốc tế đối với thị trường Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục củng cố, tinh giản các điều kiện gia nhập thị trường như tiếp cận quy định pháp lý, mạng lưới đối tác địa phương, cũng như hỗ trợ cho giai đoạn thiết lập hoạt động ban đầu. Trên cơ sở đó, dự án được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình đưa công nghệ khí hậu ra thị trường, và tăng cường thu hút đầu tư công nghệ vào Việt Nam.

Ông Kim Juhern, Trưởng đại diện Quốc gia GGGI tại Việt Nam, nhấn mạnh: "Dự án được thiết kế với vai trò là một nền tảng hợp tác kết nối Hàn Quốc, Việt Nam và các thị trường quốc tế nhằm thúc đẩy mở rộng các công nghệ khí hậu." Ông cho biết "đây là cơ hội kịp thời và có ý nghĩa chiến lược đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp Hàn Quốc và quốc tế để tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác và triển khai các giải pháp công nghệ khí hậu tại Việt Nam, qua đó đồng thời thúc đẩy, mở ra thị trường cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam."

Không gian mới cho thúc đẩy công nghệ khí hậu, kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Tại sự kiện, chương trình tăng tốc trọng điểm "Climate Tech Catalyst: Viet Nam and beyond" trong khuôn khổ dự án đã chính thức ra mắt. Trong hai vòng triển khai năm 2026 và 2027, chương trình sẽ lựa chọn 15 doanh nghiệp cho mỗi vòng, cung cấp hỗ trợ về cố vấn chuyên môn, chiến lược kinh doanh, kế hoạch gia nhập và mở rộng thị trường, kết nối nhà đầu tư và hoạt động gọi vốn cuối kỳ. Chương trình tập trung vào các giải pháp công nghệ khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế tuần hoàn trong năm 2026, và lĩnh vực năng lượng tái tạo và giao thông vận tải vào năm 2027. Các doanh nghiệp được lựa chọn sẽ có cơ hội tiếp cận tổng mức hỗ trợ tài chính lên tới 240.000 USD cho cả hai vòng.

Trong năm 2026, chương trình tăng tốc được triển khai với sự đồng hành của liên danh Viet Nam Silicon Valley (VSV) Capital - một trong những đơn vị tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực tăng tốc khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu, và MYSC - một trong những nhà đầu tư tác động và đơn vị tăng tốc hàng đầu của Hàn Quốc, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp về cố vấn chiến lược, hỗ trợ gia nhập thị trường và kết nối đầu tư quốc tế.