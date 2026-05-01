Bất động sản quay trở lại đường đua trái phiếu
Thống kê từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong quý I năm nay có tổng cộng 13 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị tới hơn 40.000 tỷ đồng.
Cụ thể, có 3 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 14.334 tỷ đồng, chiếm gần 36% tổng giá trị phát hành - gấp đôi so với quý trước và 10 đợt phát hành riêng lẻ với tổng trị giá 25.805 tỷ đồng, chiếm hơn 64%.
Theo VBMA, bất động sản là nhóm ngành phát hành nhiều nhất trong quý I với giá trị hơn 24.000 tỷ đồng, chiếm 60% tỷ trọng, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có lô nào của nhóm này được phát hành. Ngân hàng là ngành đứng thứ hai, chiếm tỷ trọng 29%.
Giá trị phát hành quý I tăng 60% so với cùng kỳ 2025 nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với quý cuối năm trước do trong thời gian hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp để đảm bảo điều kiện phát hành.
Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp cuối quý I tăng 11% so với cùng kỳ, lên 1,32 triệu tỷ đồng, tương đương 7,1% tổng dư nợ tín dụng của cả nền kinh tế. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần tăng trưởng sau đợt sụt giảm của năm 2022.
Về kỳ hạn, 41% trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý I có kỳ hạn từ 7 - 10 năm, bình quân 6,1 năm. Lãi suất phát hành bình quân 7,81%/năm, giảm 0,31%/năm so với quý trước và tăng 0,57%/năm so với cùng kỳ 2025. Mức giảm của lãi suất toàn thị trường chủ yếu đến từ sự giảm đi của lãi suất phát hành nhóm bất động sản.
Trong quý I, giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn là 11.300 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị mua lại thấp nhất trong 4 năm gần đây. Giá trị mua lại trước hạn trước đó đã đạt đỉnh trong giai đoạn quý II - IV/2025. Giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2026 là 203.936 tỷ đồng. Trong đó 124.702 tỷ đồng là trái phiếu bất động sản (tương đương 61%), 11,2% là trái phiếu ngân hàng, trị giá 22.755 tỷ đồng.
Tổng giá trị gốc lãi trái phiếu chậm trả mới trong quý I ở mức 3.732 tỷ đồng, tăng 50% so với quý IV/2025. Hiện tại, mới chỉ có 57 tỷ đồng trái phiếu trong đó đã được thanh toán.
Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 323.197 tỷ đồng trong quý I, bình quân đạt 5.670 tỷ đồng/ngày, giảm 4% so với quý IV/2025. Phần lớn giá trị giao dịch thuộc về các trái phiếu của nhóm bất động sản và ngân hàng, lần lượt chiếm 50% và 31%.
Áp lực trả nợ
Còn số liệu từ Công ty CP Chứng khoán MBS cho thấy, từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 40.100 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong quý I/2026 ước đạt khoảng 7,9%, cao hơn so với năm 2025.
Bất động sản là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với 24.100 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60%. Nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng 28,6% với tổng giá trị phát hành đạt 11.500 tỷ đồng.
Trong tháng 3, ghi nhận 9 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc, lãi với giá trị chậm trả gần 4.700 tỷ đồng. Lũy kế đến hết quý I, tổng giá trị trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoảng 30.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,2% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường.
Theo nhận định của Chứng khoán MBS, việc thanh toán chậm trả trái phiếu doanh nghiệp trong quý I/2026 sẽ gây áp lực thanh toán dự kiến sẽ gia tăng trong quý tới. Cụ thể, tháng 4 ghi nhận khoảng 28.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, tăng gần 250% so với cùng kỳ.
Trong quý II/2026, ước tính có khoảng 58.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn, tăng 140% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tới 79%, tương đương hơn 46.000 tỷ đồng…
