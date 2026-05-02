Sau cảnh người dân vác bao tải đựng tiền đền bù, siêu dự án 34 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt bước tiến quan trọng

Sáng ngày 29/4, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tổ dân phố Kim Bài và các cơ quan liên quan tổ chức họp với 36 hộ dân Khu tập thể Dược có đất thuộc phạm vi thu hồi thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Tại hội nghị, Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã đã thông qua chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Olympic tới 36 hộ dân Khu tập thể Dược. Đồng thời, đơn vị thông tin về đơn giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và các văn bản quy định về GPMB khi nhà nước thu hồi đất ở của các hộ gia đình, cá nhân năm 2026, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Nhìn chung, các ý kiến đều bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn xã. Tuy nhiên, người dân cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét thấu đáo một số vấn đề còn tồn tại.

Cụ thể, nhiều ý kiến phản ánh việc dự án thu hồi vào đất ở (đất thổ cư) đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của các hộ gia đình, trong đó có trường hợp bị thu hồi toàn bộ diện tích đất ở, dẫn đến khó khăn trong việc bố trí nơi ở mới. Từ thực tế đó, các hộ dân đề nghị thành phố nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, phạm vi dự án theo hướng hạn chế tối đa tác động đến khu dân cư hiện hữu.

Bên cạnh đó, người dân cho rằng đơn giá bồi thường, hỗ trợ hiện nay còn thấp, chưa sát với giá thị trường và chưa bảo đảm ổn định cuộc sống lâu dài sau khi thu hồi đất; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Một số ý kiến cũng đề nghị làm rõ, trả lời cụ thể các kiến nghị đã được người dân phản ánh trước đó nhưng chưa được giải đáp đầy đủ. Các ý kiến tại hội nghị thể hiện tinh thần xây dựng, trách nhiệm, mong muốn dự án được triển khai đúng tiến độ, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và quyền lợi chính đáng của người dân.

Ông Nguyễn Đăng Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai, nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của UBND xã là luôn đặt lợi ích, quyền lợi chính đáng của người dân làm trọng tâm trong quá trình triển khai dự án.

Ông khẳng định, đối với các trường hợp dự án thu hồi vào đất ở (đất thổ cư), UBND xã đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ dân, nhất là những hộ bị ảnh hưởng lớn đến chỗ ở và đời sống sinh hoạt. UBND xã sẽ tiếp tục kiến nghị, theo dõi và đôn đốc các cấp, các ngành liên quan sớm có ý kiến trả lời, bảo đảm thông tin kịp thời, minh bạch; qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Mới đây, UBND xã Thanh Oai đã phối hợp tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho 107 hộ dân tại thôn Động Giã có đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc phạm vi dự án khu đô thị thể thao Olympic. Tổng diện tích thu hồi đợt 1 là khoảng 31,22ha với tổng kinh phí chi trả gần 340 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic đã được khởi công vào ngày 19/12/2025 với diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Đây là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã. Dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Trung tâm của khu liên hợp thể thao là Sân vận động Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.