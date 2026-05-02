Văn Phú Homes hợp tác cùng FAM Group, tăng tốc hành trình chinh phục thị trường Hải Phòng

Cái bắt tay giữa Văn Phú Homes và FAM Group, đơn vị am hiểu thị trường Hải Phòng và sở hữu hệ sinh thái đại lý F1 rộng khắp, được xem là động thái nhằm tăng tốc đưa dự án Vlasta - Thủy Nguyên ra thị trường. Diễn biến này góp phần gia tăng sức nóng của thị trường bất động sản Thủy Nguyên trong bối cảnh khu vực đang ghi nhận nhiều chuyển động về quy hoạch và hạ tầng.

Tại lễ ký kết hợp tác, đại diện Văn Phú Homes nhấn mạnh: Khi thị trường có sự phân hóa, cách tổ chức phân phối đóng vai trò rất quan trọng. Việc lựa chọn tổng đại lý được cân nhắc dựa trên năng lực triển khai, khả năng hiểu thị trường và mức độ đồng hành trong dài hạn, nhằm đảm bảo sản phẩm tiếp cận đúng nhóm khách hàng và đúng thời điểm.

Chủ đầu tư kỳ vọng, với kinh nghiệm và hệ thống phân phối sẵn có, FAM Group sẽ góp phần đưa sản phẩm tiếp cận đúng tệp khách hàng, qua đó gia tăng mức độ sôi động của thị trường Thủy Nguyên trong thời gian tới.

Trong khi đó, đại diện FAM Group đánh giá: Vlasta - Thủy Nguyên là dự án có tiềm năng tại khu vực Thủy Nguyên, khi địa bàn này đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Doanh nghiệp cho biết sẽ tham gia tổ chức bán hàng và triển khai truyền thông, đồng thời tận dụng hệ thống đại lý để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Theo thỏa thuận hợp tác, FAM Group sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc triển khai phân phối dự án. Với hệ thống phân phối, kinh nghiệm bán hàng và khả năng kết nối thị trường, đơn vị này tham gia vào quá trình định vị dự án theo từng phân khúc khách hàng, đồng thời tổ chức nhịp bán hàng theo kế hoạch.

Việc đẩy mạnh tiến độ đưa sản phẩm đến thị trường theo lộ trình được xem là yếu tố nhằm tối ưu thanh khoản, đồng thời gia tăng độ phủ thông tin và nâng cao nhận diện dự án trên thị trường. Các hoạt động này hướng tới việc duy trì tốc độ hấp thụ ổn định trong quá trình triển khai.

Sự hợp tác giữa Văn Phú Homes, chủ đầu tư có kinh nghiệm phát triển dự án, và FAM Group, đơn vị phân phối sở hữu hệ sinh thái đại lý F1 rộng khắp, được đánh giá là yếu tố góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ tiến độ triển khai dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Vlasta - Thủy Nguyên nằm trên trục đường 359C, kết nối trực tiếp tới trung tâm hành chính mới của Thủy Nguyên. Khu vực này đang được định hướng phát triển thành đô thị trung tâm mới của Hải Phòng, qua đó mở ra dư địa tăng trưởng cho thị trường bất động sản địa phương.

Vlasta – Thủy Nguyên tọa lạc trên trục đường huyết mạch giữa trung tâm khu vực Bắc Sông Cấm

Dự án có quy mô 4 phân khu với 999 sản phẩm, được quy hoạch theo hướng đồng bộ, hướng đến nhu cầu ở thực và khai thác giá trị dài hạn. Trong bối cảnh quỹ đất tại khu vực trung tâm thị trấn Núi Đèo dần thu hẹp, các dự án có quy hoạch rõ ràng và pháp lý minh bạch có xu hướng thu hút sự quan tâm lớn hơn từ thị trường.

Giai đoạn gần đây, cùng với những thay đổi về quy hoạch và hạ tầng, Thủy Nguyên đang trở thành một trong những khu vực ghi nhận mức độ quan tâm tăng lên. Trong bối cảnh đó, các dự án được triển khai tại khu vực trung tâm hành chính mới, như Vlasta - Thủy Nguyên, được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển này.