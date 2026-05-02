Sunshine Group báo lãi hơn 409 tỷ đồng quý I/2026, tăng vượt trội nhờ bàn giao loạt dự án chiến lược

BCTC hợp nhất Quý 1/2026 của Sunshine Group

Lợi nhuận gộp tăng hơn 370 tỷ, động lực đến từ bàn giao các dự án chiến lược

Theo giải trình của Sunshine Group, yếu tố then chốt đẩy kết quả kinh doanh tăng mạnh trong quý đầu năm là lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng tới 370,52 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 406,77% so với quý I/2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các dự án chiến lược của Công ty đã đưa vào bàn giao, dẫn đến tăng mạnh doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các công ty con.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính cũng đóng góp tích cực với lợi nhuận tài chính tăng thêm 73,93 tỷ đồng, củng cố thêm nền tảng lợi nhuận tổng thể.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 64,41 tỷ đồng, chủ yếu phát sinh từ các khoản chi liên quan đến quá trình tái cấu trúc toàn diện đang được triển khai. Chi phí khác cũng tăng 24,1 tỷ đồng trong kỳ.

Tuy nhiên, mức tăng chi phí này được bù đắp hoàn toàn bởi đà bứt tốc của lợi nhuận gộp và nguồn thu tài chính, khiến lợi nhuận trước thuế hợp nhất vẫn duy trì tăng trưởng vượt trội, phản ánh rõ nét hiệu quả tích cực của tiến trình tái cấu trúc toàn diện.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 15.000 tỷ đồng trong 2026

Kết quả quý I/2026 được xây dựng trên nền tảng năm 2025 bứt phá mạnh mẽ. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 ghi nhận Sunshine Group đạt lợi nhuận trước thuế gần 11.300 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 120.000 tỷ đồng, đưa Tập đoàn vào nhóm doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu thị trường về cả quy mô lợi nhuận lẫn tổng tài sản.

Sunshine Empire - Khu phức hợp lớn nhất Hà Nội được Sunshine Group triển khai tại KĐT Ciputra - đồng thời là trụ sở của Tập đoàn trong tương lai

Trên đà đó, Sunshine Group đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 ở mức 15.000 tỷ đồng. Chiến lược M&A được xác định là trụ cột, với trọng tâm mở rộng quỹ đất và gia tăng quy mô thông qua đầu tư, nhận chuyển nhượng và nắm quyền chi phối tại các dự án, pháp nhân trọng điểm.

Song song với chiến lược mở rộng, Sunshine Group cũng lên kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu KSF từ HNX sang HoSE. Động thái này không chỉ nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận nhà đầu tư tổ chức, mà còn được kỳ vọng tạo dư địa định giá mới, củng cố vị thế của KSF trên thị trường vốn trong nước và quốc tế.

Toàn bộ các nội dung trên dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua vào ngày 30/5 tới - cột mốc quan trọng để Sunshine Group chính thức cụ thể hoá các chiến lược tăng trưởng giai đoạn tiếp theo.