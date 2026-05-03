Gác nghỉ lễ, công nhân ngày đêm bám công trường sân bay Phù Cát

Theo Nguyễn Gia/VTC News |
03-05-2026 - 19:32 PM |
Công nhân đội nắng thi công xuyên lễ trên công trường sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, song tại công trường dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát (Gia Lai), hàng trăm công nhân cùng máy móc vẫn làm việc xuyên ngày đêm, nỗ lực bảo đảm tiến độ, đưa dự án về đích đúng kế hoạch.
Ban ngày trên công trường, không khí “3 ca 4 kíp” diễn ra khẩn trương, thi công liên tục không nghỉ.
Tiếng động cơ rền vang tạo nên không khí lao động đặc trưng tại công trường dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng.
Dưới cái nắng gay gắt ngoài trời gần 40°C của vùng đất Gia Lai, công trường mở rộng sân bay Phù Cát như một "chảo lửa" nhưng không làm giảm đi nhịp độ thi công khẩn trương.
Từng đoàn xe tải liên tục ngày đêm nối đuôi nhau chở đất từ các mỏ về tập kết. Việc điều phối hàng trăm lượt xe ra vào được thực hiện nhịp nhàng, đảm bảo liên tục để phục vụ mục tiêu đắp nền khối lượng khoảng 20.000 m³ mỗi ngày.
Khi mặt trời lặn, công trường sân bay Phù Cát với hệ thống đèn cao áp được huy động, rực sáng cả một góc trời từ các mũi thi công xuyên đêm.
Ít hơn ban ngày, mỗi đêm có khoảng hơn 150 nhân công cùng các phương tiện, thiết bị chia làm 2 ca để thi công liên tục.
Các đơn vị thi công như Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Xây dựng công trình Hàng không ACC và Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO đã bố trí nhân lực, vật lực làm việc bền bỉ đến tận mờ sáng hôm sau.
Theo ghi nhận trên công trường đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát, khoảng thời gian ban đêm được ưu tiên nhiều cho việc thi công thảm nền bê tông của đường cất hạ cánh. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã thảm được khoảng 300m bê tông.
Việc đổ bê tông đường băng vào ban đêm không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ mà còn là giải pháp để tránh cái nóng cực đoan vào ban ngày, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật cho hạng mục bê tông.
Điều khiển phương tiện giữa tâm điểm của nắng và bụi, anh Hồ Minh Đức (trú phường An Nhơn, Gia Lai) cũng như hàng trăm công nhân khác vẫn tận tâm, tận lực gác lại kỳ nghỉ bên gia đình để bám trụ công trường.
Trên gương mặt sạm đen vì nắng gió, nụ cười vẫn luôn thường trực khi tiến độ thi công dự án đang "chạy" từng giờ.
Dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát là công trình mang tính chiến lược, giúp nâng cấp năng lực khai thác cho các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương. Với quy mô đường băng dài hơn 3km và hệ thống đường lăn, đèn tín hiệu CAT II hiện đại, dự án được kỳ vọng sẽ là "cú hích" cho hạ tầng giao thông và du lịch của tỉnh Gia Lai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng liên tục yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu phải tập trung toàn lực, quản lý chặt chẽ về chất lượng và an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đặc biệt, đơn vị thi công thường xuyên tưới nước để hạn chế bụi phát sinh ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.
Theo kế hoạch, các hạng mục xây dựng chính của dự án trọng điểm đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát phải hoàn thành trong tháng 6 và quyết tâm đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác trong tháng 7/2026.
