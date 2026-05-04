Những tòa nhà chọc trời cao nhất Trung Đông

Burj Khalifa (Dubai, 828m)

Hoàn thành vào tháng 1/2010 sau khoảng 6 năm xây dựng, tòa nhà Burj Khalifa cao 828 m với 163 tầng, nắm giữ kỷ lục thế giới về tầng có người ở cao nhất, đài quan sát ngoài trời cao nhất và thang máy cao nhất.

Tòa tháp được lấy cảm hứng từ cấu trúc của loài hoa sa mạc Hymenocallis để tạo ra hình dạng chữ Y ba thùy - một hình dạng giúp giảm đáng kể tải trọng gió đồng thời mang lại ánh sáng tự nhiên từ ba phía cho mỗi tầng dân cư.

Tòa nhà Burj Khalifa là một công trình đa chức năng. Bên dưới tầng 108 là khách sạn, các văn phòng công ty và 900 căn hộ. Phía trên đó, cấu trúc thu hẹp dần xuống các tầng kỹ thuật, đài quan sát ở tầng 124 và 148, cuối cùng là ngọn tháp cao 200 m.

Chi phí xây dựng ước tính khoảng 1,5 tỷ USD. Những lúc cao điểm, hơn 12.000 công nhân đã làm việc tại công trường mỗi ngày.

Tháp đồng hồ Hoàng gia Makkah (Ả Rập Xê Út, 601 m)

Tháp đồng hồ Hoàng gia Makkah, thuộc quần thể Abraj Al-Bait, là tòa nhà chọc trời cao nhất ở Ả Rập Xê Út và cao thứ hai ở Trung Đông với chiều cao 601 m. Được hoàn thành vào năm 2012 với chi phí khoảng 15 tỷ USD, tháp đồng hồ Hoàng gia Makkah trở thành công trình đắt nhất từng được xây dựng.

Các mặt đồng hồ được gắn gần đỉnh tháp là những mặt đồng hồ lớn nhất thế giới, mỗi mặt có đường kính 43 mét và có thể nhìn thấy từ khoảng cách lên đến 25 km. Khu phức hợp bên dưới tháp đồng hồ bao gồm 7 tòa tháp khách sạn khác, với diện tích sàn hơn 1,5 triệu m² và sức chứa hơn 100.000 khách.

Marina 101 (Dubai, 425 m)

Tòa nhà Marina 101 cao 425 m gồm 101 tầng, tọa lạc tại khu Dubai Marina, hoàn thành vào năm 2017 sau nhiều lần trì hoãn xây dựng. Vào thời điểm hoàn thành, Marina 101 được xếp hạng là tòa nhà dân cư cao thứ tư thế giới. Toàn bộ chức năng của tòa tháp là nhà ở, với hơn 750 căn hộ, biến nó trở thành một trong những tòa tháp nhà ở hạng sang tập trung nhất trong khu vực.

Với hình dáng thon dài, thu hẹp mạnh về phía đỉnh, Marina 101 tạo nên hình bóng độc đáo giữa bầu trời vốn đã chật chội với những tòa nhà siêu cao tầng.

Tháp Al Hamra (Kuwait, 413 m)

Tháp Al Hamra ở thành phố Kuwait là công trình duy nhất của Kuwait lọt vào top 10, đồng thời là tòa tháp có kiến ​​trúc độc đáo nhất trong danh sách này.

Tòa nhà cao 413 m với 80 tầng, mặt tiền được điêu khắc tinh xảo, dường như mở ra từ một hình chữ nhật hoàn chỉnh ở chân đế. Mặt tiền cong giúp giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời ở hướng nam, làm mát trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Kuwait.

Tháp Princess (Dubai, 414 m)

Princess Tower hoàn thành năm 2012, từng giữ danh hiệu tòa nhà dân cư cao nhất thế giới cho đến năm 2015, trước khi bị tòa nhà 432 Park Avenue ở New York vượt qua.

Cao 414 m với 107 tầng nằm trong khu phức hợp Dubai Marina, tòa tháp cung cấp hơn 700 căn hộ, các tiện nghi bao gồm phòng tập thể dục, hồ bơi và dịch vụ lễ tân, cùng tầm nhìn trải dài khắp vùng nước Marina và Vịnh Ả Rập.

Hình dáng mái vòm tạo nên sự khác biệt so với các tòa tháp lân cận trong khu vực Marina.