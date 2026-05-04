Thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất Việt Nam tìm nhà đầu tư cho đại dự án hơn 14.000 tỷ, hưởng lợi từ loạt hạ tầng tỷ USD

Đồng Nai vừa ban hành thông báo mời gọi nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề tại xã Phước An.

Đáng chú ý, dự án nằm tại khu vực đang hưởng lợi trực tiếp từ hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như sân bay quốc tế Long Thành, đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM cùng hệ thống cảng biển Cái Mép – Thị Vải.

Khu đất được bao bọc bởi các trục giao thông quan trọng: phía Đông giáp đường Trần Phú (đường Rừng Sác), tuyến huyết mạch dẫn vào trung tâm Nhơn Trạch và kết nối ra khu vực cảng biển; phía Tây giáp đường Nguyễn Văn Cừ; phía Nam tiếp giáp đường Lê Hồng Phong và liên kết trực tiếp với khu đô thị HUD; trong khi phía Bắc giáp khu đất cây xanh cách ly.﻿

Theo định hướng quy hoạch, dự án có quy mô khoảng 102 ha, phát triển thành tổ hợp đa chức năng gồm khu đô thị sinh thái, công viên chuyên đề, các công trình thương mại – dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Về cơ cấu sử dụng đất, đất ở chiếm khoảng 35,2 ha, tương đương 34,61% tổng diện tích, bao gồm các loại hình nhà ở thấp tầng như liền kề, biệt thự và các khu chung cư hỗn hợp. Bên cạnh đó, khoảng 16,5 ha được dành cho cây xanh, đóng vai trò điều hòa sinh thái; 8,3 ha bố trí cho các công trình công cộng; phần còn lại khoảng 41 ha, được quy hoạch cho hệ thống giao thông nội khu.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án lên tới hơn 14.240 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng đã chiếm hơn 9.200 tỷ đồng.

Để đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực triển khai, Đồng Nai đưa ra loạt tiêu chí. Theo đó, nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 15% tổng mức đầu tư, tương đương hơn 2.100 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu về an toàn tài chính, bao gồm việc tuân thủ quy định liên quan đến dư nợ tín dụng và dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu, cũng như không thuộc diện bị cấm hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật.

Về kinh nghiệm, nhà đầu tư hoặc thành viên liên danh phải từng tham gia triển khai các dự án nhà ở hoặc khu đô thị có quy mô, tính chất tương tự, nhằm bảo đảm khả năng triển khai dự án ngay sau khi được chấp thuận.

Trong trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng đáp ứng điều kiện, địa phương sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, qua đó đảm bảo tính công khai, minh bạch và tối ưu hóa nguồn thu ngân sách.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồng Nai liên tục đẩy mạnh hoạt động kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Riêng nhóm dự án dịch vụ – thương mại – du lịch, địa phương đã mời gọi đầu tư 27 dự án; trong khi nhóm đô thị – nhà ở có 18 dự án, bao gồm khu dân cư, khu đô thị và nhà ở xã hội.