Thanh Hóa: Nỗ lực “gỡ rối” cho hơn 400 dự án tồn đọng

Thanh Hóa đang nỗ lực xử lý hàng trăm dự án tồn đọng, kéo dài, nhằm tạo môi trường đầu tư lành mạnh trong thời gian tới.

Hàng loạt dự án chậm tiến độ

Dự án Nhà máy Xi măng Thanh Sơn xây dựng tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa được khởi công từ tháng 12/2007, dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2010, với tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng, công suất dự kiến 2.500 tấn clinker/ngày. Tuy nhiên, đến nay, sau 19 năm kể từ ngày khởi công, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống. Khu vực nhà điều hành và nhà ở cho công nhân xây dang dở, xuống cấp. UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị dừng triển khai dự án Nhà máy Xi măng Thanh Sơn. Thế nhưng, đến nay, nhà đầu tư vẫn chưa trả đất cho địa phương.

Tương tự, tại dự án Thủy điện Hồi Xuân do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân VNECO (thuộc Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam) thực hiện trên thượng nguồn sông Mã thuộc xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư 3.320 tỉ đồng trên diện tích 600 ha; nhà máy có công suất 102 MW, sản lượng điện hằng năm 432 triệu KWh. Công trình khởi công từ tháng 3/2010, dự kiến giữa năm 2014 sẽ chặn dòng, hòa lưới điện quốc gia. Thủy điện Hồi Xuân được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa; góp phần cung ứng nguồn điện cho miền Trung và cả nước. Thế nhưng, sau 16 năm, dự án Thủy điện Hồi Xuân vẫn chưa hẹn ngày về đích.

Gần đây nhất là Dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, đóng tại xã Biện Thượng, do Công ty TNHH BNB Hà Nội làm chủ đầu tư, dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập theo Quyết định số 4625/QĐ-UBND ngày 21/11/2018. Dự án từng được kỳ vọng tập trung các cơ sở chế tác đá, giảm ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn đang trong tình trạng ngổn ngang, dang dở.

Theo ghi nhận của phóng viên: Đến nay, giai đoạn 1 của dự án mới hoàn thành một phần hạ tầng như nền, mặt đường, hệ thống thoát nước; trong khi các hạng mục quan trọng như cấp nước, cây xanh, vỉa hè, nhà máy xử lý nước thải triển khai chậm hoặc chưa thực hiện. Tiến độ toàn dự án chậm khoảng 9 tháng so với quy định. Giai đoạn 2 vẫn còn khoảng 1,3ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đáng chú ý, quyết định thành lập và điều chỉnh dự án CCN Vĩnh Minh đến nay đã hết hiệu lực pháp lý.

Trên đây là 3 ví dụ điển hình trong số hàng trăm dự án khác đang nằm trong thảm trạng chậm tiến độ, tồn đọng tại Thanh Hóa.

Nỗ lực “gỡ khó” của chính quyền

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa cho biết: Toàn tỉnh hiện có 423 dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có 112 dự án đầu tư công và 311 dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất…

Nguyên nhân chính được xác định là do khó khăn, vướng mắc ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. quý đất tái định cư, thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, quy hoạch, giá đất; năng lực của một số chủ đầu tư, nhà thầu. Bên cạnh đó, việc thiếu nguồn vật liệu xây dựng và những tác động trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Nguyên nhân chủ yếu là do các vướng mắc như bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch; năng lực chủ đầu tư, nhà thầu; thiếu vật liệu; bố trí tái định cư và những nguyên nhân khác.

Để giải quyết tình hình, ngay trong quý I/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã “mạnh tay” thu hồi đất đối với nhiều dự án đầu tư vi phạm pháp luật đất đai. Trong số đó phải kể đến quyết định thu hồi 8.998 m² đất của Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi tại xã Ngọc Lặc. Khu đất này được UBND tỉnh cho thuê từ năm 2013 – 2014 để thực hiện Dự án Tổ hợp khách sạn, nhà hàng, tuy nhiên sau nhiều năm, dự án không được triển khai đúng tiến độ, vi phạm các quy định của pháp luật đất đai. Tương tự là 1.949,1 m² đất của Công ty cổ phần Dịch vụ – Thương mại đa quốc gia Ánh Dương, tại phường Nghi Sơn. Đây là diện tích thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2014, song qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, dẫn tới việc bị thu hồi đất…

Việc thu hồi hàng loạt dự án chậm tiến độ, vi phạm Luật Đất đai được đánh giá là bước đi mạnh mẽ của Thanh Hóa trong bối cảnh tỉnh đang tập trung rà soát, sàng lọc các dự án đầu tư sử dụng đất. Quan điểm xuyên suốt được tỉnh Thanh Hóa quán triệt là kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án không đủ năng lực, chây ì triển khai, đồng thời tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thực sự có tiềm lực, góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Song song với các biện pháp pháp cứng rắn trong xử lý các dự án “treo”, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành hoặc cơ bản tháo gỡ vướng mắc đối với 8 dự án đầu tư công; 104 dự án còn lại đang được triển khai xử lý theo kế hoạch.

Trao đổi với báo chí, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đối với nhóm dự án đầu tư của doanh nghiệp, tỉnh đã xử lý xong 63 dự án, trong đó có những dự án được chấm dứt hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Hiện còn 248 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ theo lộ trình, với mục tiêu đưa các dự án đủ điều kiện sớm đi vào hoạt động hoặc xử lý dứt điểm các dự án không còn khả năng triển khai. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã kiến nghị Trung ương quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho một số dự án trọng điểm, có vai trò tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2026–2030, nhất là các dự án trong lĩnh vực sản xuất, hạ tầng và đô thị”.