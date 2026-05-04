Theo Tập đoàn Sun Group, ngày 1/5/2026, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness (GWR) đã trao danh hiệu “Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới” (The largest beachfront beer hall in the world) cho Sun Bavaria GastroPub tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc. Công trình gây ấn tượng với quy mô 6.825 m² và sức chứa lên tới 5.000 chỗ ngồi.

Khai trương từ ngày 16/11/2024, Sun Bavaria GastroPub nhanh chóng trở thành điểm đến nổi bật tại Đảo Ngọc, đồng thời mở rộng quy mô gấp 5 lần (từ 1.000 lên 5.000 khách) chỉ sau hơn 2 năm.

Sức hút của nhà hàng đến từ Sun KraftBeer – dòng bia được sản xuất trực tiếp tại Phu Quoc Brew House theo công thức Bavaria trăm năm, sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Đức.

Danh hiệu “Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới” còn gắn liền với show diễn “Bản giao hưởng đại dương” (Symphony of the Sea) – một trong những chương trình giải trí kết hợp âm nhạc, ánh sáng, pháo hoa và nghệ thuật trình diễn thể thao mạo hiểm trên mặt biển.

Tại nhà hàng, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng những màn trình diễn đỉnh cao của các vận động viên hàng đầu thế giới, hòa cùng hàng nghìn hiệu ứng pháo hoa và pháo nước, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

Cũng tại không gian này, du khách có thể ngắm cây Cầu Hôn – biểu tượng của Phú Quốc, đồng thời thưởng thức thêm màn pháo hoa thứ hai từ show nghệ thuật đa phương tiện quy mô lớn “Nụ hôn của Biển cả”. Việc vừa thưởng thức ẩm thực, vừa chiêm ngưỡng biểu tượng kiến trúc cùng hai show pháo hoa mỗi đêm tạo nên trải nghiệm hiếm có.

Để đạt được danh hiệu trên, đại diện Tổ chức Kỷ lục Thế giới cho biết, nhà hàng đã trải qua 3 vòng thẩm định nghiêm ngặt với tiêu chuẩn kỹ thuật cao, dưới sự giám sát của các nhân chứng độc lập, bao gồm cả chuyên gia ẩm thực nhằm xác nhận mô hình beer hall tiêu chuẩn.

Các chuyên gia Guinness cũng nhận định, xét về quy mô, vị trí ven biển đặc biệt và việc tích hợp show “Symphony of the Sea”, nhà hàng này là mô hình rất khác biệt, gần như chưa có phiên bản tương tự trên thế giới.

Đây là kỷ lục Guinness thứ ba mà Sun Group mang về cho Phú Quốc, sau cáp treo Hòn Thơm – tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới và sân khấu show “Nụ hôn của Biển cả” với nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới.