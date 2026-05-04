Thu hồi hơn 14 ha để làm nhà ga hàng hóa số 2 sân bay Long Thành

Căn cứ đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố và các quyết định khác, UBND TP Đồng Nai đã ra quyết định thu hồi hơn 14 ha đất của Cảng vụ hàng không miền Nam đã được UBND Thành phố giao để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại sân bay Long Thành giai đoạn 1 trước đó.

Một góc sân bay Long Thành

Theo UBND Thành phố, lý do thu hồi để cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa số 2 tại sân bay Long Thành theo quyết định của Bộ Xây dựng.

UBND TP Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các quyết định trên.

Dự án sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm 2026. Dự án bao gồm 4 dự án thành phần: Dự án Thành phần 1, trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước; Dự án Thành phần 2, quản lý bay; Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay và Dự án Thành phần 4, các công trình dịch vụ mặt đất.