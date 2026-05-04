Thu hồi hơn 14 ha để làm nhà ga hàng hóa số 2 sân bay Long Thành

Theo Nguyễn Tuấn | 04-05-2026 - 08:15 AM | Bất động sản

Hơn 14 ha đất tại sân bay Long Thành được UBND Thành phố Đồng Nai giao cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thuê để làm nhà ga hàng hóa số 2

Căn cứ đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố và các quyết định khác, UBND TP Đồng Nai đã ra quyết định thu hồi hơn 14 ha đất của Cảng vụ hàng không miền Nam đã được UBND Thành phố giao để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại sân bay Long Thành giai đoạn 1 trước đó.

Thu hồi đất làm nhà ga hàng hóa số 2 sân bay Long Thành năm 2026 - Ảnh 1.

Một góc sân bay Long Thành

Theo UBND Thành phố, lý do thu hồi để cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hàng hóa số 2 tại sân bay Long Thành theo quyết định của Bộ Xây dựng.

UBND TP Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các quyết định trên.

Dự án sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm 2026. Dự án bao gồm 4 dự án thành phần: Dự án Thành phần 1, trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước; Dự án Thành phần 2, quản lý bay; Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay và Dự án Thành phần 4, các công trình dịch vụ mặt đất.

Người lao động

Cận cảnh nút giao rộng gấp 7 lần hồ Hoàn Kiếm, có đường nhánh dài gấp 6 lần nhịp chính cầu Nhật Tân kết nối trực tiếp tới siêu đô thị 18 tỷ USD tại Quảng Ninh

Việt Nam vừa chính thức có nhà hàng lớn nhất thế giới: Sở hữu quy mô cực “khủng”, được Guinness công nhận đúng dịp lễ đặc biệt

Văn Phú ra mắt toà tháp đôi cao cấp Vlasta Premier - Phú Thuận

Thưởng thức cuộc sống, chăm sóc sức khỏe tại The Grand Island – biểu tượng của Ecopark tại Nghệ An

4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu tại khu Đông

ĐHĐCĐ 2026: Hải Phát tăng tốc sau tái cấu trúc

