ĐHĐCĐ 2026: Hải Phát tăng tốc sau tái cấu trúc

Những kết quả đạt được trong năm 2025 cùng định hướng chiến lược rõ ràng cho năm 2026 cho thấy doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tái thiết mạnh mẽ, sẵn sàng tăng tốc trong chu kỳ mới.

Tái thiết mạnh mẽ, tạo đà tăng trưởng

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2025 là giai đoạn bản lề khi Hải Phát phải đối mặt với nhiều thách thức chung của thị trường. Tuy nhiên, thay vì thu hẹp hoạt động, doanh nghiệp đã lựa chọn hướng đi chủ động: tái cấu trúc toàn diện, kiểm soát rủi ro và từng bước phục hồi.

Điểm nhấn trong năm qua là việc công ty liên tục triển khai và khởi công nhiều dự án, qua đó tạo nguồn cung sản phẩm và chuẩn bị dòng tiền cho giai đoạn tiếp theo. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược, giúp doanh nghiệp không chỉ "giữ nhịp" hoạt động mà còn sẵn sàng bứt tốc khi thị trường hồi phục.

Việc khởi động các dự án cũng góp phần quan trọng giúp củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư - yếu tố then chốt sau một giai đoạn dài thị trường biến động. Với nền tảng này, Hải Phát được đánh giá đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất và đang quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Tài chính cải thiện rõ rệt, giảm áp lực nợ

Bức tranh tài chính của Hải Phát tại kỳ đại hội năm nay ghi nhận những chuyển biến tích cực, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu được cải thiện đáng kể đáp ứng chuẩn đối với các doanh nghiệp niêm yết. Tính đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng đã được kéo giảm mạnh về quanh mức 400 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu về mức 500 tỷ, trong khi vốn chủ sở hữu duy trì gần 3.500 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn tài chính theo đó được cải thiện đáng kể, phản ánh nỗ lực tái cấu trúc bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Một điểm đáng chú ý là kế hoạch xử lý dứt điểm nghĩa vụ trái phiếu. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tất toán toàn bộ lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, với lộ trình hoàn tất vào tháng quý 2/2026 này. Nếu đi đúng kế hoạch, đây sẽ là bước đi quan trọng giúp Hải Phát giảm áp lực nợ vay, tạo đà phát triển. Đồng thời củng cố uy tín trên thị trường vốn - yếu tố ngày càng được nhà đầu tư quan tâm sau giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ của ngành bất động sản.

Toàn cảnh Đại hội

Tham vọng tăng vốn để triển khai các dự án mới

Đáng chú ý, tại đại hội năm 2026 này cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Hải Phát sẽ vượt mốc 4.500 tỷ đồng, kéo theo vốn chủ sở hữu tiệm cận 5.000 tỷ đồng. Động thái này cho thấy doanh nghiệp không chỉ tập trung tái cơ cấu tài chính, cơ cấu tỷ lệ sở hữu trong thời gian vừa qua mà còn sẵn sàng chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch M&A và triển khai các dự án quy mô trong thời gian tới, hướng tới hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030.

Gỡ nút thắt pháp lý, đón sóng thị trường

Pháp lý từng là "điểm nghẽn" lớn của thị trường bất động sản trong thời gian qua, nhưng hiện đang dần được tháo gỡ. Theo doanh nghiệp, các dự án của Hải Phát đã và đang hoàn tất các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai và mở bán trong thời gian tới.

Đây là yếu tố mang tính quyết định trong bối cảnh thị trường khởi sắc. Thanh khoản đã có dấu hiệu cải thiện, tâm lý người mua dần ổn định, trong khi nhu cầu nhà ở vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Những tín hiệu tích cực này mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp đã chuẩn bị tốt về pháp lý và nguồn lực, trong đó Hải Phát được đánh giá có lợi thế để tăng tốc trong giai đoạn tới.

Đẩy mạnh M&A, mở rộng quỹ đất

Bên cạnh việc phát triển các dự án hiện hữu, Hải Phát xác định M&A là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong năm 2026. Doanh nghiệp sẽ chủ động tìm kiếm các dự án có quy mô lớn, pháp lý rõ ràng để nhanh chóng bổ sung quỹ đất và tạo nguồn thu.

Chiến lược này không chỉ giúp rút ngắn thời gian phát triển dự án mà còn tận dụng cơ hội thị trường khi giá trị tài sản vẫn đang ở mức hợp lý sau giai đoạn điều chỉnh.

Đồng thời, công ty tiếp tục mở rộng địa bàn đầu tư tại các khu vực giàu tiềm năng như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ… những địa phương hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng.

Song song đó, Hải Phát cũng chú trọng tìm kiếm nguồn vốn với chi phí hợp lý để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm Tại Bắc Ninh, Cao Bằng, Lâm Đồng, Phú Thọ và một số dự án đang nghiên cứu.

Hướng tới nhà ở xã hội, phát triển bền vững

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược năm 2026 là định hướng tham gia phân khúc nhà ở xã hội - lĩnh vực được đánh giá có nhu cầu lớn và nhận được nhiều chính sách hỗ trợ.

Doanh nghiệp đang nghiên cứu và đề xuất triển khai các dự án tại Hà Nội thông qua nhiều hình thức như đầu tư trực tiếp hoặc hợp tác với đối tác.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở thực vẫn ở mức cao, đặc biệt với nhóm khách hàng thu nhập trung bình và thấp, đây được xem là hướng đi không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng nguồn doanh thu ổn định, lâu dài.

Tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả

Song song với chiến lược mở rộng, Hải Phát tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc nội bộ, bao gồm việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tại các công ty con và công ty liên kết nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp cũng tập trung xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng dự án và diễn biến thị trường. Các dự án cao tầng tại Lâm Đồng, Cao Bằng cùng nhiều dự án khác sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Những bước đi này cho thấy Hải Phát đang chuyển dịch từ tăng trưởng về quy mô sang nâng cao chất lượng vận hành - yếu tố then chốt để cạnh tranh trong dài hạn.

Kỳ vọng bứt phá trong chu kỳ mới

Triển vọng của Hải Phát được củng cố bởi các yếu tố vĩ mô tích cực như chính sách tháo gỡ pháp lý, xu hướng giảm lãi suất và định hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Với nền tảng tài chính được cải thiện, danh mục dự án được triển khai và chiến lược phát triển rõ ràng, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Không chỉ dừng lại ở phục hồi, doanh nghiệp đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Đại hội cổ đông năm 2026 vì thế không chỉ là cột mốc tổng kết, mà còn đánh dấu điểm khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng mới của Hải Phát.