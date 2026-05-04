Bất động sản công nghiệp - “cuộc chơi” không còn dành cho số đông

Báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp trọng điểm phía Bắc phổ biến ở mức 80–90%. Tại phía Nam tiếp tục duy trì tỷ lệ trên 85%, trong khi giá thuê đất công nghiệp ghi nhận mức tăng khoảng 5–10% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là tiêu chí lựa chọn của nhà đầu tư đã thay đổi rõ rệt. Theo bà Giang Huỳnh, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & S22M, Savills TP.HCM: “Nhà đầu tư hiện nay không chỉ quan tâm đến chi phí hay vị trí, mà ưu tiên các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, kết nối logistics thuận lợi và đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững. ESG đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng.” Điều này phản ánh sự chuyển dịch từ cạnh tranh về “giá” sang cạnh tranh về “chất”. Dù triển vọng tích cực, bất động sản công nghiệp không còn là “miếng bánh dễ chia”.

Thực tế cho thấy, chi phí phát triển khu công nghiệp ngày càng lớn, từ giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến chi phí tài chính. Bên cạnh đó, yêu cầu pháp lý, quy hoạch và tiêu chuẩn môi trường ngày càng chặt chẽ, khiến thời gian triển khai dự án kéo dài và áp lực vốn gia tăng.

Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Colliers Việt Nam nhận định:“Việt Nam vẫn hưởng lợi từ xu hướng ‘China+1’, nhưng nhà đầu tư ngày càng chọn lọc. Họ ưu tiên những khu công nghiệp có thể triển khai nhanh, hạ tầng hoàn chỉnh và dịch vụ hỗ trợ tốt.”

Ngoài ra, sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của các nhà phát triển quốc tế cũng tạo áp lực cạnh tranh lớn, buộc doanh nghiệp trong nước phải nâng cấp mô hình và năng lực vận hành.

Một trong những thay đổi mang tính cấu trúc của thị trường là sự chuyển dịch mô hình phát triển. Nếu trước đây, doanh nghiệp chủ yếu tập trung cho thuê đất thì hiện nay đang hướng tới cung cấp giải pháp tổng thể: nhà xưởng xây sẵn, kho vận hiện đại, dịch vụ logistics, quản lý vận hành, thậm chí tích hợp cả khu đô thị và tiện ích cho chuyên gia.

Theo ông Stephen Wyatt, Tổng Giám đốc JLL Việt Nam: “Các nhà phát triển cần chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình tích hợp, nơi giá trị không chỉ đến từ đất mà từ toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.”

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn ESG - từ sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý nước đến xử lý chất thải đang trở thành “tấm vé vào cửa” để tiếp cận các dòng vốn chất lượng cao.

Trong bối cảnh mới, thị trường bất động sản công nghiệp đang bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét. Những doanh nghiệp có quỹ đất sạch, năng lực tài chính mạnh, tầm nhìn dài hạn và khả năng phát triển hệ sinh thái đồng bộ sẽ chiếm ưu thế.

Ngược lại, các doanh nghiệp phát triển manh mún, thiếu vốn hoặc phụ thuộc vào lợi thế ngắn hạn sẽ ngày càng khó cạnh tranh trong việc thu hút khách thuê và duy trì hiệu quả đầu tư.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục là phân khúc dẫn dắt thị trường trong trung hạn, nhưng “cơ hội sẽ tập trung vào những chủ đầu tư có năng lực thực và chiến lược phát triển bền vững”.

Trong dài hạn, bất động sản công nghiệp vẫn được đánh giá là một trong những trụ cột tăng trưởng của thị trường. Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do, xu hướng dịch chuyển sản xuất và chiến lược đầu tư hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là hệ thống cao tốc, cảng biển, sân bay và logistics.

Tuy nhiên, trong một thị trường ngày càng chuyên nghiệp và chuẩn hóa cao, lợi thế sẽ không còn thuộc về số đông. Đây không còn là cuộc chơi của những nhà phát triển đơn thuần mà là sân chơi của những nhà kiến tạo hệ sinh thái – nơi vốn, quản trị, tầm nhìn và khả năng thích ứng sẽ quyết định ai là người đi xa trong chu kỳ tăng trưởng mới.