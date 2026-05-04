Thu hồi hơn 10.000m2 đất vi phạm của Constrexim - Meco

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Thông báo số 449/TB-UBND ngày 25/4/2026 về việc thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai đối với Công ty CP Constrexim - Meco (trước đây là Công ty CP Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim).

Nguyên nhân là vì Constrexim - Meco sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại và chợ tại khu dân dụng Bắc Phú Cát (xã Hòa Lạc) không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (đã bị cưỡng chế nhưng không chấp hành), vi phạm khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024; đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng nhưng hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024; không có nguyên nhân bất khả kháng theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về trường hợp bất khả kháng để áp dụng trong việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 6, 8 Điều 81 Luật Đất đai.

Diện tích đất bị thu hồi là 10.030,9m2 đất tại khu dân dụng Bắc Phú Cát, xã Hòa Lạc đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) có Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 thu hồi 10.030,9m2 đất của Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất giao cho Công ty CP Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim thuê để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại và chợ.

Công ty CP Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim đã ký Hợp đồng thuê đất số 218/HĐ/TĐ ngày 8/7/2008 với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tây; đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tây có Quyết định số 372/QĐ-STNMT ngày 14/7/2008 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 654890.

Vị trí, ranh giới, diện tích đất thu hồi được xác định tại Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội tháng 3/2019, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 18/4/2019.

Constrexim - Meco và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đất đến Constrexim - Meco; phối hợp với UBND xã Hòa Lạc kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện theo quy định; sau khi kết thúc thời hạn Thông báo thu hồi đất, chịu trách nhiệm tổng hợp, trình UBND TP ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đất đai và pháp luật khác có liên quan.

UBND xã Hòa Lạc có trách nhiệm trong việc giám sát, đôn đốc người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) xử lý tài sản trên đất trong thời hạn quy định tại thông báo thu hồi đất kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, đôn đốc thực hiện theo quy định.



