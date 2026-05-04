Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu hồi hơn 10.000m2 đất vi phạm của Constrexim - Meco

Theo PV | 04-05-2026 - 14:03 PM | Bất động sản

Constrexim - Meco bị thu hồi hơn 10.000m2 đất do không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Thông báo số 449/TB-UBND ngày 25/4/2026 về việc thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai đối với Công ty CP Constrexim - Meco (trước đây là Công ty CP Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim).

Nguyên nhân là vì Constrexim - Meco sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại và chợ tại khu dân dụng Bắc Phú Cát (xã Hòa Lạc) không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (đã bị cưỡng chế nhưng không chấp hành), vi phạm khoản 6 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024; đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng nhưng hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024; không có nguyên nhân bất khả kháng theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về trường hợp bất khả kháng để áp dụng trong việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 6, 8 Điều 81 Luật Đất đai.

Thu hồi hơn 10.000m2 đất vi phạm của Constrexim - Meco- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Diện tích đất bị thu hồi là 10.030,9m2 đất tại khu dân dụng Bắc Phú Cát, xã Hòa Lạc đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) có Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 thu hồi 10.030,9m2 đất của Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất giao cho Công ty CP Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim thuê để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại và chợ.

Công ty CP Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim đã ký Hợp đồng thuê đất số 218/HĐ/TĐ ngày 8/7/2008 với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tây; đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tây có Quyết định số 372/QĐ-STNMT ngày 14/7/2008 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 654890.

Vị trí, ranh giới, diện tích đất thu hồi được xác định tại Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội tháng 3/2019, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 18/4/2019.

Constrexim - Meco và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đất đến Constrexim - Meco; phối hợp với UBND xã Hòa Lạc kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện theo quy định; sau khi kết thúc thời hạn Thông báo thu hồi đất, chịu trách nhiệm tổng hợp, trình UBND TP ban hành quyết định thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đất đai và pháp luật khác có liên quan.

UBND xã Hòa Lạc có trách nhiệm trong việc giám sát, đôn đốc người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có) xử lý tài sản trên đất trong thời hạn quy định tại thông báo thu hồi đất kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, đôn đốc thực hiện theo quy định.


Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng hiệu đã được định chuẩn: Bước tiến mới của bất động sản cao cấp Việt Nam

Hàng hiệu đã được định chuẩn: Bước tiến mới của bất động sản cao cấp Việt Nam Nổi bật

Cận cảnh nút giao rộng gấp 7 lần hồ Hoàn Kiếm, có đường nhánh dài gấp 6 lần nhịp chính cầu Nhật Tân kết nối trực tiếp tới siêu đô thị 18 tỷ USD tại Quảng Ninh

Cận cảnh nút giao rộng gấp 7 lần hồ Hoàn Kiếm, có đường nhánh dài gấp 6 lần nhịp chính cầu Nhật Tân kết nối trực tiếp tới siêu đô thị 18 tỷ USD tại Quảng Ninh Nổi bật

'Siêu sân bay' 16 tỷ USD của Việt Nam bắt buộc phải khai thác thương mại trong năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra chỉ đạo 'nóng' về kiện toàn lãnh đạo ACV

'Siêu sân bay' 16 tỷ USD của Việt Nam bắt buộc phải khai thác thương mại trong năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra chỉ đạo 'nóng' về kiện toàn lãnh đạo ACV

14:00 , 04/05/2026
Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về Luật đô thị đặc biệt cho TPHCM

13:36 , 04/05/2026
Cận cảnh đường 10 làn xe kết nối sân bay Long Thành với TPHCM

Cận cảnh đường 10 làn xe kết nối sân bay Long Thành với TPHCM

12:39 , 04/05/2026
Bất động sản công nghiệp - “cuộc chơi” không còn dành cho số đông

Bất động sản công nghiệp - “cuộc chơi” không còn dành cho số đông

11:50 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên