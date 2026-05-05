Hà Nội dồn lực triển khai tuyến đường gần 29.000 tỷ đồng nối sân bay Gia Bình

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô. Đây là công trình hạ tầng quan trọng, được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án được chia thành hai hợp phần chính gồm: công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đầu tư xây dựng tuyến đường.

Phối cảnh đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Đối với hợp phần giải phóng mặt bằng, HĐND TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức khoảng 8.656 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2025–2026. Dự án được tách thành hai tiểu dự án, trong đó khu vực thuộc các xã Thuận An, Phù Đổng (Hà Nội) và các phường Từ Sơn, Phù Khê (Bắc Ninh) chiếm phần lớn với tổng mức đầu tư khoảng 7.457 tỷ đồng; phần còn lại tại Đông Anh, Thư Lâm có tổng mức khoảng 1.198 tỷ đồng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực. Với tổng diện tích khoảng 201ha, thành phố đã bàn giao được khoảng 170,84ha cho nhà đầu tư, tương đương 84%. Trong khi đó, tại Bắc Ninh, với diện tích khoảng 17,54ha, các địa phương đang hoàn thiện thủ tục đất đai để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với hợp phần xây dựng, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao), với tổng mức đầu tư khoảng 28.794 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2027. Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Công Thành và Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà được lựa chọn là nhà đầu tư.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 13,55km, mặt cắt ngang lên tới 120m, bao gồm tuyến cao tốc 10 làn xe, hệ thống đường gom hai bên và quỹ đất dự trữ cho các tuyến đường sắt quan trọng trong tương lai như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Quảng Ninh. Dự án cũng bao gồm các nút giao khác mức, các nhánh kết nối, cầu vượt sông Đuống cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 268,4ha. Đáng chú ý, quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng BT lên tới khoảng 318,38ha, với giá trị ước tính khoảng 34.756 tỷ đồng.

Hiện thành phố đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư, phê duyệt dự án và thẩm định thiết kế kỹ thuật, đồng thời đang trong quá trình thương thảo để hoàn thiện hợp đồng BT.

Trong quá trình triển khai, dự án có sự giao cắt với hai tuyến đường sắt quan trọng, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Các bên liên quan đã thống nhất phương án thi công đồng thời tại các vị trí chồng lấn nhằm đảm bảo tiến độ và an toàn. Bên cạnh đó, phương án di dời tuyến điện 500kV cũng đã được Hà Nội và Bắc Ninh thống nhất, với hướng tuyến chạy dọc sông Ngũ Huyện Khê.

Từ thực tế triển khai, UBND TP Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt, đặc biệt tại các điểm giao cắt; đồng thời sớm triển khai di dời các tuyến điện 220kV và 500kV.

Thành phố cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng, các bộ, ngành hướng dẫn thủ tục xây dựng cầu qua sông Đuống và xem xét phương án tạm thời đóng một đoạn tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên để phục vụ thi công mở rộng.