Nhà siêu mỏng, siêu méo “tái xuất”

Hiện tượng nhà siêu mỏng, siêu méo tồn tại đã nhiều năm nhưng dường như vẫn chưa có thuốc trị dứt điểm, ngược lại đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều tuyến phố đang được mở rộng.

Nhà siêu mỏng trên đường Vành đai 2,5 đoạn qua phố Định Công.

Những “vết sẹo” đô thị

Hiện nay thành phố Hà Nội đang tập trung đầu tư xây dựng các tuyến đường vành đai nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, đồng thời thực hiện cải tạo, mở rộng quy hoạch một số tuyến phố. Thế nhưng, trên các công trường đang đẩy nhanh tiến độ, khi bộ mặt của con phố mới thành hình thì cũng bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà có hình thù bất thường theo kiểu siêu mỏng, siêu méo.

Trên tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng đã xuất hiện những ngôi nhà bị cắt gọt nham nhở, diện tích còn lại rất nhỏ, hẹp nhưng người dân vẫn quây tôn để tiếp tục sinh sống bên trong. Tại một số góc phố giao cắt với con dốc từ đường Đê La Thành xuống Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hay phố Nguyễn Phúc Lai, những ngôi nhà hình tam giác đang được gấp rút hoàn thiện, có căn nhà được cơi nới diện tích trên các tầng cao khiến hình hài càng kỳ dị.

Tại tuyến đường vừa hoàn thành giải phóng mặt bằng từ ngõ 1277 đường Giải Phóng nối vào Khu đô thị Đồng Tàu cũng xuất hiện loạt nhà “mỏng như tờ giấy”. Có những căn nhà méo lệch, một đầu nhà có độ sâu chừng 1,5-1,8m, đầu còn lại chỉ khoảng 30-40cm. Dù hình dạng thửa đất còn lại sau giải phóng mặt bằng rất nhỏ, hẹp, nhiều hộ dân vẫn đang gấp rút cải tạo với mong muốn có thể giữ một vị trí ở mặt đường để kinh doanh hoặc cho thuê sau khi tuyến phố được đưa vào sử dụng.

Tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện nhiều nhất ở dọc tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn từ phố Định Công tới hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng. Dãy nhà siêu mỏng “hai mặt tiền” với một mặt mở ra tuyến đường mới, mặt sau là ngách 274/29 phố Định Công có vị trí “đắc địa” cho kinh doanh nên dù nhà siêu nhỏ, chiều sâu chỉ khoảng 50-70cm nhưng vẫn được các hộ dân tận dụng để kinh doanh nhỏ lẻ như bán trà đá, đồ ăn vặt, xổ số... Tương tự, gần chục căn nhà hai mặt tiền ghi địa chỉ số 164 phố Định Công, dù chiều sâu chưa đến 1m nhưng người dân vẫn quây tôn, xây dựng cao 1,5-2 tầng để sinh hoạt và mở cửa hàng.

Dọc phố Định Công, những dãy nhà siêu mỏng, quây tôn kín, “chia lô” sẵn cũng xuất hiện, không ít căn nhà trong số đó đang được khẩn trương hoàn thiện. Tương tự, tại phố Nguyễn Tuân, dãy 5 căn nhà cao 1-2 tầng quây tôn, có độ sâu khoảng 1-2m, cũng đã tồn tại từ nhiều tháng nay làm ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị dù cử tri phường Thanh Xuân đã nhiều lần phản ánh.

Trong bối cảnh giá đất đô thị ngày càng đắt đỏ, nhà sát mặt đường có lợi thế kinh doanh nên dù diện tích sau thu hồi còn lại nhỏ hẹp, nhiều người dân vẫn tìm mọi cách giữ đất, dựng nhà tạm, tận dụng tối đa không gian để biến thành cửa hàng, ki ốt buôn bán. Nhiều căn nhà siêu mỏng, siêu bé nằm lọt thỏm bên những tòa chung cư cao tầng hiện đại mang đến sự đối lập thị giác sâu sắc, gây bất tương xứng về kiến trúc và cảnh quan, tạo cảm giác chắp vá, nhếch nhác khiến người dân đặt ra câu hỏi về quy hoạch và quản lý.

“Thuốc” nào trị dứt điểm?

Theo kiến trúc sư Nguyễn Trần Đức Anh (Công ty Tư vấn thiết kế và xây dựng DDA), nhà siêu mỏng, siêu méo thường xuất hiện sau quá trình giải phóng mặt bằng mở rộng, làm mới đường giao thông. Trên thế giới, nhiều nước cũng gặp tình trạng tương tự và những giải pháp phổ biến là hợp thửa, hợp khối hay thu hồi, bồi thường với những diện tích nhỏ không đủ tiêu chuẩn xây dựng để sử dụng cho mục đích công cộng.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng đại diện Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư Hà Nội), Điều 15, Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 27-9-2024 có quy định xử lý các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và mục đích quốc phòng, an ninh. Theo đó, với các thửa đất có giấy tờ hợp pháp nhưng không đủ điều kiện tồn tại sau khi thu hồi đất thì cho phép hợp thửa; với các thửa đất không đủ điều kiện để hợp thửa hoặc người sử dụng đất không có nhu cầu, không thực hiện được thỏa thuận hợp thửa thì UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, quản lý diện tích đất này theo quy định của pháp luật.

Nhiều ý kiến cho rằng ngay khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương cần đồng thời rà soát những phần diện tích còn lại nhưng không đủ điều kiện tồn tại để có phương án xử lý từ đầu như hợp khối, hợp thửa hoặc thu hồi bổ sung và chuyển đổi thành không gian công cộng như điểm dừng xe buýt, cây xanh, tiểu cảnh đô thị. Quan trọng hơn, trong công tác quản lý, cần kiên quyết xử lý mọi trường hợp quây tôn giữ đất xây dựng tạm để rồi biến thành “chuyện đã rồi”.

Để xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, cần một chiến lược quản lý đô thị bài bản, đồng bộ và kiên quyết. Theo kiến trúc sư Nguyễn Trần Đức Anh, thành phố cần tiếp tục bổ sung các tiêu chí, quy định cụ thể về loại nhà này và các giải pháp xử lý phù hợp với từng khu vực. Về lâu dài, thành phố nên xây dựng cơ chế thu hồi quỹ đất rộng hơn ở cả hai bên tuyến đường mới mở nhằm tạo không gian quy hoạch hạ tầng và kiến trúc cho cả tuyến phố, đồng thời tổ chức đấu giá cho phần đất mặt đường để tạo nguồn lực tái đầu tư hạ tầng, triển khai các dự án tiếp theo. Đây có thể coi là liều thuốc góp phần ngăn chặn từ gốc vấn nạn nhà siêu mỏng, siêu méo tồn tại lâu nay.