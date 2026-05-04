Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Du lịch TPHCM thu 8.700 tỷ, Đồng Nai 'trình làng' gì khi lên thành phố?

Theo Nguyễn Dũng - Văn Quân | 04-05-2026 - 16:16 PM | Bất động sản

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 TPHCM ghi nhận lượng khách du lịch tăng mạnh với tổng cộng hơn 1,69 triệu lượt, mang về doanh thu khoảng 8.700 tỷ đồng. Trong khi đó, TP Đồng Nai đón hơn 190.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú, tổng doanh thu ước đạt khoảng 146 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngày 4/5, Sở Du lịch TPHCM thông tin, trong tổng số du khách đến thành phố có khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và hơn 1,5 triệu lượt khách nội địa. Kỳ nghỉ dài do nối liền các dịp lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) đã tạo cú hích lớn cho nhu cầu du lịch.

Người dân và du khách tham gia các chương trình văn hóa nghệ thuật tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm 30/4.

Ngành du lịch thành phố triển khai mạnh các chương trình kích cầu, giới thiệu gần 1.000 sản phẩm và dịch vụ mới. Nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức như Lễ hội Bánh mì, chương trình “Non sông thống nhất” cùng hoạt động bắn pháo hoa tại 7 điểm, góp phần thu hút đông đảo du khách.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh đổi mới sản phẩm theo hướng tăng trải nghiệm, kết hợp đa dạng loại hình như tour văn hóa - lịch sử, du lịch đường sông, tour đêm và các hành trình liên kết vùng đến Cần Giờ, Củ Chi…

Đáng chú ý, thành phố cũng đón đoàn khách MICE gần 900 người từ Indonesia, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường khách quốc tế chất lượng cao.

Du khách tham quan du lịch tại rừng sinh thái ở TP Đồng Nai.

Theo Nguyễn Dũng - Văn Quân

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cú chuyển mình thần kỳ của Hạ Long: Sắp có công viên câu cá lớn nhất thế giới, rộng gấp 45 lần sân Mỹ Đình, quy mô lên đến 800 ha

Cú chuyển mình thần kỳ của Hạ Long: Sắp có công viên câu cá lớn nhất thế giới, rộng gấp 45 lần sân Mỹ Đình, quy mô lên đến 800 ha Nổi bật

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội đầu năm 2026: Thổ cư có thanh khoản cao nhất thị trường, giao dịch căn hộ sụt giảm mạnh do dòng tiền đầu tư rút lui

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội đầu năm 2026: Thổ cư có thanh khoản cao nhất thị trường, giao dịch căn hộ sụt giảm mạnh do dòng tiền đầu tư rút lui Nổi bật

Đẩy nhanh điều tra, xử lý sai phạm liên quan sân bay Long Thành

Đẩy nhanh điều tra, xử lý sai phạm liên quan sân bay Long Thành

16:01 , 04/05/2026
Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập khi đang cải tạo, 3 người thương vong

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập khi đang cải tạo, 3 người thương vong

16:01 , 04/05/2026
Bất động sản ven sông Đồng Nai hưởng lợi như thế nào sau khi tỉnh này lên thành phố trực thuộc Trung ương?

Bất động sản ven sông Đồng Nai hưởng lợi như thế nào sau khi tỉnh này lên thành phố trực thuộc Trung ương?

16:00 , 04/05/2026
Tuyến đường 4.800 tỉ đồng sắp về đích, tạo trục kết nối chiến lược TPHCM - Tây Ninh

Tuyến đường 4.800 tỉ đồng sắp về đích, tạo trục kết nối chiến lược TPHCM - Tây Ninh

15:45 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên