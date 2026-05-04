Du lịch TPHCM thu 8.700 tỷ, Đồng Nai 'trình làng' gì khi lên thành phố?

Ngày 4/5, Sở Du lịch TPHCM thông tin, trong tổng số du khách đến thành phố có khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và hơn 1,5 triệu lượt khách nội địa. Kỳ nghỉ dài do nối liền các dịp lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) đã tạo cú hích lớn cho nhu cầu du lịch.

Người dân và du khách tham gia các chương trình văn hóa nghệ thuật tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm 30/4.

Ngành du lịch thành phố triển khai mạnh các chương trình kích cầu, giới thiệu gần 1.000 sản phẩm và dịch vụ mới. Nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức như Lễ hội Bánh mì, chương trình “Non sông thống nhất” cùng hoạt động bắn pháo hoa tại 7 điểm, góp phần thu hút đông đảo du khách.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành đẩy mạnh đổi mới sản phẩm theo hướng tăng trải nghiệm, kết hợp đa dạng loại hình như tour văn hóa - lịch sử, du lịch đường sông, tour đêm và các hành trình liên kết vùng đến Cần Giờ, Củ Chi…

Đáng chú ý, thành phố cũng đón đoàn khách MICE gần 900 người từ Indonesia, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường khách quốc tế chất lượng cao.