Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập khi đang cải tạo, 3 người thương vong

Theo Tr.Đức | 04-05-2026 - 16:01 PM | Bất động sản

Nguyên nhân vụ sập nhà xuất phát từ việc gia đình chủ nhà tự ý sửa chữa, đục tường thay đổi kết cấu công trình làm ngôi nhà 2 tầng đổ sập.

Ngày 4-5, UBND phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu gây sập ngôi nhà số nhà 381, đường ĐT 326, khu Thượng 2, phường Bình Khê, khiến 3 người thương vong là do gia đình chủ nhà tự ý sửa chữa, đục tường thay đổi kết cấu công trình.

Nguyên nhân sập nhà 2 tầng tại Quảng Ninh: Cải tạo sai cách gây thương vong - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu

Theo báo cáo của UBND phường Bình Khê, vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 3-5, căn nhà 2 tầng tại số 381, đường ĐT 326 (khu Thượng 2, phường Bình Khê) do ông N.V.K. (SN 1983) làm chủ, đang trong quá trình thực hiện sửa chữa thì bất ngờ đổ sập. Vụ sập nhà làm 3 người bị mắc kẹt bên trong gồm: 2 công nhân là ông Đ.N.Ph. (SN 1968, trú tại phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng), ông V.V.D. (SN 1959, trú tại phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và ông N.V.L. (SN 1963, trú tại khu Hạ 2, phường Bình Khê), là bố vợ của chủ nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Bình Khê đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng phường phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh cùng gia đình nạn nhân huy động người và phương tiện tiến hành ngay các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 người là ông Đ.N.P. và V.V.D. bị thương đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Riêng ông N.V.L. được thấy dưới khu vực bức tường bị đổ sập nhưng đã tử vong.

Nguyên nhân sập nhà 2 tầng tại Quảng Ninh: Cải tạo sai cách gây thương vong - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường cứu hộ các nạn nhân

Nguyên nhân sập nhà 2 tầng tại Quảng Ninh: Cải tạo sai cách gây thương vong - Ảnh 3.

Hiện trường vụ sập ngôi nhà 2 tầng

Qua xác minh sơ bộ ban đầu, UBND phường Bình Khê xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc gia đình chủ nhà tự ý sửa chữa, đục tường thay đổi kết cấu công trình làm ngôi nhà bị sập đổ.

UBND phường Bình Khê đã chỉ đạo Công an phường báo cáo Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thành lập đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị nạn và chia buồn với gia đình có người thiệt mạng.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc; trong đó tập trung làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc tự ý cải tạo, sửa chữa công trình.

Theo Tr.Đức

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cú chuyển mình thần kỳ của Hạ Long: Sắp có công viên câu cá lớn nhất thế giới, rộng gấp 45 lần sân Mỹ Đình, quy mô lên đến 800 ha

Cú chuyển mình thần kỳ của Hạ Long: Sắp có công viên câu cá lớn nhất thế giới, rộng gấp 45 lần sân Mỹ Đình, quy mô lên đến 800 ha Nổi bật

Cận cảnh nút giao rộng gấp 7 lần hồ Hoàn Kiếm, có đường nhánh dài gấp 6 lần nhịp chính cầu Nhật Tân kết nối trực tiếp tới siêu đô thị 18 tỷ USD tại Quảng Ninh

Cận cảnh nút giao rộng gấp 7 lần hồ Hoàn Kiếm, có đường nhánh dài gấp 6 lần nhịp chính cầu Nhật Tân kết nối trực tiếp tới siêu đô thị 18 tỷ USD tại Quảng Ninh Nổi bật

Tuyến đường 4.800 tỉ đồng sắp về đích, tạo trục kết nối chiến lược TPHCM - Tây Ninh

Tuyến đường 4.800 tỉ đồng sắp về đích, tạo trục kết nối chiến lược TPHCM - Tây Ninh

15:45 , 04/05/2026
Hỏi thẳng: 'Cởi trói' tín dụng cho bất động sản, tại sao không?

Hỏi thẳng: 'Cởi trói' tín dụng cho bất động sản, tại sao không?

15:15 , 04/05/2026
Rời phố về quê với ngôi nhà chứa cả một vùng xanh mát

Rời phố về quê với ngôi nhà chứa cả một vùng xanh mát

14:57 , 04/05/2026
GS. Đặng Hùng Võ: “Sống tại siêu đô thị bên vịnh kỳ quan là sự thăng hoa về vị thế của người Hà Nội”

GS. Đặng Hùng Võ: “Sống tại siêu đô thị bên vịnh kỳ quan là sự thăng hoa về vị thế của người Hà Nội”

14:30 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên