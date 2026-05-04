Đường băng sân bay Phù Cát hơn 3.200 tỷ thi công suốt ngày đêm

Theo Trương Định | 04-05-2026 - 16:23 PM | Bất động sản

Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị hoạt động liên tục, tạo nên một “đại công trường” sôi động, quyết tâm đưa dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát về đích đúng tiến độ đề ra.

Trên công trường thi công đường băng số 2 sân bay Phù Cát. Clip: Trương Định.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại sân bay Phù Cát do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông﻿ và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng.

Ghi nhận tại hiện trường, các mũi thi công được tổ chức bài bản, khoa học, vận hành theo phương châm “3 ca, 4 kíp﻿”, thi công xuyên ngày đêm.

Ban ngày, công trường rộn ràng tiếng máy, xe cơ giới liên tục vận chuyển vật liệu, san gạt, lu lèn mặt nền.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn công trường cũng sáng rực. Khoảng thời gian này được ưu tiên nhiều cho việc thi công thảm nền bê tông của đường cất hạ cánh số 2.

Theo chủ đầu tư, để đảm bảo tiến độ﻿ hoàn thành trong tháng 6 và tiến hành bay hiệu chuẩn vào tháng 7 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực.

Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau chở vật liệu từ các mỏ về thi công dự án.

Công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị hoạt động liên tục, tạo nên một “đại công trường” sôi động.

Thi công xuyên đêm trên công trường nâng cấp sân bay Phù Cát.

Dự án nâng cấp sân bay Phù Cát sau khi hoàn thành có thể đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu).

Theo Trương Định

Tiền Phong

