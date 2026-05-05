Báo cáo lãnh đạo Đà Nẵng vụ "đổ vật liệu xuống biển" tại dự án gần ngàn tỉ

Ngày 4-5, UBND phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) cho biết đã có báo cáo gửi lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh liên quan đến việc "đổ vật liệu xuống biển" trong quá trình thi công công trình kè tại khu vực bãi tắm Cửa Đại.

Trước đó, chiều 2-5, UBND phường Hội An Đông nhận được phản ánh của du khách và người dân tổ dân phố Phước Tân từ mạng xã hội với nội dung: "Có tình trạng đổ vật liệu xây dựng xuống biển nhưng không rõ mục đích là xả thải, lấn biển hay xây kè chống xâm thực và có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, cũng như mỹ quan du lịch tại khu vực bãi tắm Cửa Đại".

Hình ảnh người dân đăng tải lên mạng xã hội, đặt nghi vấn về việc đổ chất thải xuống biển

Ngay trong ngày, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Đại kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định khu vực này đang thi công các hạng mục đê ngầm và mỏ hàn thuộc dự án "Chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An", có tổng mức đầu tư hơn 982 tỉ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2025, tạm gián đoạn do thời tiết và thi công trở lại từ tháng 4-2026, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Đơn vị thi công là Liên danh thi công xây dựng gói thầu số 2 gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và Công ty TNHH Thanh Tiến.

Về quy trình thi công, đơn vị thi công sử dụng đá hộc để tạo móng, hình thành chân đê bằng cách thả đá xuống biển theo thiết kế, kết hợp thợ lặn sắp xếp dưới nước. Sau đó, tiếp tục lắp đặt các cấu kiện bê tông và thực hiện bơm cát tạo bãi.

Lực lượng kiểm tra cho biết, vật liệu trên các sà lan chủ yếu là đá hộc phục vụ thi công. Một lượng nhỏ đá vụn, bột đá phát sinh trong quá trình vận chuyển và bốc xúc là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng người dân nhìn thấy khi thi công. Đây là yếu tố kỹ thuật phát sinh, không phải hoạt động xả thải ra môi trường.

Các chuyến vận chuyển vật liệu đều được kiểm soát bởi lực lượng cảng vụ và biên phòng tại các điểm xuất phát và cập bến. Sau mỗi đợt thi công, sà lan được đưa vào bờ để vệ sinh trước khi tiếp tục vận chuyển.

Dù không phát hiện hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; tuyệt đối không xả thải xuống biển; đồng thời phải thu gom, vệ sinh sạch sẽ phương tiện, tránh phát tán vật liệu ra môi trường.

Đại diện đơn vị thi công đã cam kết thực hiện đúng quy trình, tăng cường giám sát và không để xảy ra tình trạng xả thải. Theo UBND phường Hội An Đông, qua theo dõi sau kiểm tra đến nay chưa ghi nhận dấu hiệu vi phạm liên quan đến dự án.

Địa phương cũng đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo các bên liên quan thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.