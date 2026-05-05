Toàn cảnh bến xe hiện đại bậc nhất Thủ đô chuẩn bị đưa vào vận hành trong quý II/2026

Phùng Linh | 05-05-2026 - 07:01 AM | Bất động sản

Dự án bến xe Yên Sở (Hà Nội) đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng hiện đại để sớm đưa vào vận hành trong quý II/2026. Khi đi vào hoạt động, bến xe sẽ vận hành theo mô hình tự động hóa khép kín. Các khâu như kiểm soát phương tiện ra vào, hiển thị thông tin chuyến xe, thời gian xuất bến hay điều phối xe buýt, taxi đều được ứng dụng công nghệ.

Dự án xây dựng bến xe khách Yên Sở đang dần thành hình tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng.

Công trình nằm trên trục đường Vành đai 3, tuyến giao thông huyết mạch của thành phố Hà Nội, nơi này cách bến xe Nước Ngầm 2 km, bến xe Giáp Bát khoảng 5 km.

Bến xe khách Yên Sở được khởi công vào đầu quý II/2025 với diện tích xây dựng là 3.445 m2, tổng diện tích sàn 14.534 m2. Công trình được xây dựng trên diện tích rộng 27.500m2 với nhiều hạng mục phụ trợ.

Trong đó, điểm nhấn và cũng là hạng mục chính là tòa nhà hình tròn 4 tầng (3 tầng nổi, 1 tầng hầm), diện tích 2.000 m2 có công năng bán vé, showroom cho thuê và kinh doanh đồ ăn nhanh.

Hạng mục chính này là khối nhà tròn 3 tầng nổi và 1 tầng hầm hiện đang lắp đặt mái và hệ thống kính tầng 1.

Phần tầng hầm rộng khoảng 5.000 m² hiện đã xong cơ bản phần thô, được thiết kế làm bãi đỗ xe, tạo khác biệt so với nhiều bến xe hiện có.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là điểm trung chuyển hiện đại bậc nhất Thủ đô.

Theo Đồ án quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, bến xe Yên Sở được quy hoạch là bến xe khách liên tỉnh trung hạn với chức năng hỗ trợ, giảm tải cho 3 bến xe gồm Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm.

Hiện, bến xe khách Yên Sở đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành trong quý II/2026.

Với công suất 800 đến 1.000 lượt xe/ngày, dự án được kỳ vọng giảm tải cho các bến xe nội đô, đồng thời hình thành trung tâm trung chuyển hiện đại phía Nam Hà Nội.

