Siêu dự án có sân vận động 70.000 chỗ của Sun Group tại thành phố giàu nhất Việt Nam sắp triển khai khâu then chốt

UBND phường Bình Trưng (TP.HCM) vừa phát đi thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ nhà, đất nhằm phục vụ công tác thu hồi đất triển khai dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Theo đó, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có nhà, đất thuộc diện bị ảnh hưởng được đề nghị khẩn trương liên hệ UBND phường để cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan. Việc này nhằm phục vụ quá trình điều tra, rà soát, xác nhận nguồn gốc và tình trạng pháp lý nhà, đất, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 13/4/2026 đến ngày 20/5/2026, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Phối cảnh tổng thể dự án (nguồn ảnh: Sun Group).

Trước đó vào giữa tháng 4/2026, lãnh đạo UBND TP.HCM làm việc với UBND phường Bình Trưng cùng các sở, ngành và nhà đầu tư về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Bình Trưng cho biết dự án có 897 trường hợp bị ảnh hưởng nhà, đất; trong đó đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 408 trường hợp.

Phường cũng báo cáo tiến độ triển khai các bước bồi thường, hiện đang thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và dự kiến thực hiện đến ngày 30/5.

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc (ảnh: Quốc Hoàng).

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có diện tích hơn 186 ha, nằm tại phường Bình Trưng (TP.HCM). Dự án có vị trí phía Đông giáp dự án Saigon Sports City và rạch Mương Kinh; phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ và khu dân cư; phía Nam giáp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; phía Bắc giáp rạch Chiếc.

Được biết, dự án này được UBND TP.HCM và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ động thổ vào ngày 15/1/2026.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng, theo quyết định của UBND TP.HCM, Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thành viên của Sun Group) được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án.

Quy mô phục vụ tổng thể khoảng 131.000 người, gồm 106.000 người thuộc nhóm khán giả, báo chí, lao động và khách vãng lai; 25.000 người lưu trú, tương ứng khoảng 10.000 phòng khách sạn.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, dự án có thời gian thực hiện khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng BT. Tuy nhiên, với tính chất là công trình hạ tầng động lực và kỳ vọng tạo cú hích phát triển mới cho thành phố, TP.HCM và nhà đầu tư đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành toàn khu liên hợp xuống khoảng 5 năm.

Điểm nhấn lớn nhất của dự án là sân vận động trung tâm (nguồn ảnh: Sun Group).

Điểm nhấn lớn nhất của dự án là sân vận động trung tâm có quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, sức chứa lên tới 70.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế với mái che linh hoạt có thể đóng – mở tự động, tích hợp giải pháp cách âm hiện đại và hệ thống điều hòa nhiệt độ có khả năng điều chỉnh theo từng khu vực khán đài.

Bên cạnh sân vận động trung tâm, quần thể còn gồm nhà thi đấu – biểu diễn đa năng 10 ha, khoảng 18.000 chỗ, trung tâm thể thao đa năng 5.000–10.000 chỗ, trung tâm thể thao dưới nước đạt chuẩn quốc tế, trung tâm quần vợt và trung tâm huấn luyện… Song song các công trình thể thao, dự án bố trí quỹ đất lớn cho không gian công cộng và dịch vụ đô thị.